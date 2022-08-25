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МЮ в матче с Ливерпулем показал, как Динамо нужно было играть с Бенфикой. Аудиомнение #159
Видимо, эту встречу киевляне не смотрели…
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем поединки между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", "Бенфикой" и "Динамо". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
О главном отличии между "Бенфикой" и "Динамо", а также удивительной беспомощности киевлян на фоне бразильских выкрутасов "орлов". Каземиро как мотивация для Мактоминея, проблемы "МЮ" и "Ливерпуля", невероятно простой гол Санчо, Давид Лисандро Мартинес и уже не Голиаф Вирджил Ван Дейк – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:08 – "Бенфика" – "Динамо" (3:0);
09:45 – "МЮ" – "Ливерпуль" (2:1);
24:23 – Не попадайте в офсайд!
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