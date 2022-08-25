МЮ в матче с Ливерпулем показал, как Динамо нужно было играть с Бенфикой. Аудиомнение #159

Обсуждаем поединки между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", "Бенфикой" и "Динамо". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

О главном отличии между "Бенфикой" и "Динамо", а также удивительной беспомощности киевлян на фоне бразильских выкрутасов "орлов". Каземиро как мотивация для Мактоминея, проблемы "МЮ" и "Ливерпуля", невероятно простой гол Санчо, Давид Лисандро Мартинес и уже не Голиаф Вирджил Ван Дейк – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:08 – "Бенфика" – "Динамо" (3:0);

09:45 – "МЮ" – "Ливерпуль" (2:1);

24:23 – Не попадайте в офсайд!