Лига Чемпионов
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Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов. Шахтер – в третьей корзине
Жеребьевка состоится 25-го августа в 19:00
DAZN
Закончилась квалификация Лиги чемпионов 2022/23, определились все участники группового раунда турнира. Среди 32-х лучших команд Европы присутствует и донецкий "Шахтер". Он будет проходить в жеребьевке как команда третьей корзины.
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Это значит, что в группе у него не будет команд из третьей корзины – по одному коллективу из первой, второй и четвертой корзин.
- Первая корзина: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Порту" (Португалия), "Айнтрахт" (Германия), "Аякс" (Нидерланды).
- Вторая корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лейпциг" (Германия).
- Третья корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Байер" (Германия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Спортинг" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия).
- Четвертая корзина: "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Марсель" (Франция), "Копенгаген" (Дания), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Виктория" (Плзень, Чехия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль).
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25-го августа в 19:00.
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