  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов. Шахтер – в третьей корзине
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов. Шахтер – в третьей корзине

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Жеребьевка состоится 25-го августа в 19:00

Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов. Шахтер – в третьей корзине

DAZN

UA-Футбол
Новина українською

Закончилась квалификация Лиги чемпионов 2022/23, определились все участники группового раунда турнира. Среди 32-х лучших команд Европы присутствует и донецкий "Шахтер". Он будет проходить в жеребьевке как команда третьей корзины.

Читайте такжеДинамо попало в первую корзину Лиги Европы

Это значит, что в группе у него не будет команд из третьей корзины – по одному коллективу из первой, второй и четвертой корзин.

  • Первая корзина: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Порту" (Португалия), "Айнтрахт" (Германия), "Аякс" (Нидерланды).

  • Вторая корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лейпциг" (Германия).

  • Третья корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Байер" (Германия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Спортинг" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия).

  • Четвертая корзина: "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Марсель" (Франция), "Копенгаген" (Дания), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Виктория" (Плзень, Чехия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 25-го августа в 19:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Групповой этап
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде