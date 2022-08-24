ЛЧ. Возвращение Рейнджерс, геройства Динамо и нули в пользу Копенгагена

Лига Чемпионов, квалификация. Раунд плей-офф, ответные матчи

24 августа. Эйндховен, "ПСВ-Стадион"

"ПСВ" – "Рейнджерс" 0:1

(Общий счёт – 2:3)

Гол: Чолак 70

"ПСВ": Бенитес – Макс (ван Гинкел, 85), Обиспо, Рамальо (Мвене, 62), Тезе – Гутьеррес (Тил, 62), Сангаре – Гакпо, Верман, Сайбари (Винисиус, 76) – де Йонг (Симонс, 46)

"Рейнджерс": Маклафлин – Баришич, Сэндс, Голдсон, Тавернье – Камара (Арфилд, 73), Ландстрём – Кент, Тильман, Лоуренс (Райт, 73) – Чолак (Сакала, 90+2)

Предупреждения: Рамальо 27, Мвене 68, Обиспо 84, ван Гинкел 88, Симонс 90+5 – Ландстрём 64, Кент 66, Баришич 72

"Рейнджерс" возвращается в Лигу Чемпионов спустя 12 лет! Клуб за эти годы пережил банкротство, падение в 4-й дивизион, а теперь вслед за выходом в финал Лиги Европы в прошлом сезоне возвращается в самый престижный европейский турнир. "ПСВ" же вновь предстоит играть в ЛЕ.

Сегодняшнюю победу трудно назвать прямо заслуженной. 4 тайма показали, что эти двое стоят друг друга. "ПСВ" даже был поинтереснее. Но шотландцы оказались лучше готовы к напряжённым боям такой значимости – как тактически, так и ментально. Сказался и опыт прошлогодней весны, и ван Бронкхорста как тренера – особенно на фоне старого друга ван Нистелроя, который делает ставку на веселый и яркий футбол, и вообще особо не думает об обороне.

Как часто бывает в таких встречах, всё решила грубая ошибка. Андре Рамальо ошибся в своей штрафной, буквально отдав мяч Тильману, который отпасовал Чолаку на пустые, и тот одним ударом отработал свой летний трансфер. У "ПСВ" было два голевых момента до этого, но после гола Чолака "джерс" наглухо закрылся, и дотерпел до финального свистка. 0:1. Фарт ван Нистелроя закончился.

Загреб, "Максимир"

"Динамо" – "Буде-Глимт" 2:1 (доп. время 4:1)

(Общий счёт – 4:2

Голы: Оршич 4, Петкович 35, Дрмич 117, Бочкай 120 - Гренбек 70

Загребское “Динамо” весь отбор пытался набрать форму, и лёгкая сетка позволила хорватам придти в чувства вовремя. “Буде-Глимт” продолжил геройствовать, и урвал минимальную победу в первой встрече. Но все понимали, что если Загреб покажет свою истинную силу, то норвежские подвиги закончатся. И в конце концов так и случилось, хоть и с большим скрипом.

Лидеры “Динамо” в первом тайме проявили себя во всей красе, и Загребу даже удалось выйти вперёд по сумме двух встреч. Мислав Оршич открыл счёт уже на 4-й минуте матча, а затем Бруно Петкович положил великолепный мяч через себя в лучший традициях Оливье Жиру. По неожиданной координированности для своей комплекции и тонкости игрового интеллекта сравнение с Оливье напрашается уже давно.

Но затем “Динамо” по традиции сбавило обороты, и дало гостям вернуться в игру – Гренбек перевёл игру в овертайм. Там хозяева по делу дожали, вымучив путёвку в групповой этап усилиями Дрмича и Бочкая. 4:1 и 4:2 в сумме.

Трабзон, "Шенол Гюнеш"

"Трабзонспор" – "Копенгаген" 0:0

(Общий счёт – 1:2)