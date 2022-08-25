Левандовский сыграет с Баварией в группе ЛЧ, Бензема - игрок года. Как прошёл гала-вечер УЕФА в Стамбуле

UA-Футбол следит за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Событие состоится в Стамбуле и начнется в 19.00 по Киеву.

Напомним, что перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины по собственному рейтингу. В корзину 1 попали чемпионы топ-6 лучших ассоциаций УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы 2022. 26 клубов получили путевки сразу в групповой этап, еще 6 прошли квалификацию.

Примет участие в жеребьевке и донецкий "Шахтер": "горняки" попали в группу как команда, завершившая на первом месте предыдущий чемпионат Украины, который доиграть не удалось из-за войны. Коллектив Игоря Йовичевича попала в третью корзину. Это значит, что команды из своей корзины они в соперники не получат.

Команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

Корзина 1: "Реал" Мадрид, "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Аякс".

Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг", "Тоттенхэм".

Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Спортинг", "Байер", "Бенфика".

Корзина 4: "Рейнджерс", "Копенгаген", "Динамо" Загреб, "Олимпик" Марсель, Маккаби" Хайфа, "Виктория", "Брюгге", "Селтик".

Следите за церемонией жеребьевки прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять онлайн.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Группа A Группа B Группа C Группа D "Аякс"

"Ливерпуль"

"Наполи"

"Рейнджерс" "Порту"

"Атлетико"

"Байер"

"Брюгге" "Бавария"

"Барселона"

"Интер"

"Виктория" П "Айнтрахт"

"Тоттенхэм"

"Спортинг"

"Марсель"

Группа E Группа F Группа G Группа H "Милан"

"Челси"

"Зальцбург"

"Динамо" З "Реал"

"Лейпциг"

"Шахтер"

"Селтик" "Ман Сити"

"Севилья"

"Боруссия" Д

"Копенгаген" ПСЖ

"Ювентус"

"Бенфика"

"Маккаби" Х

Олександр Риженко 20:18 Теперь точно все. Сегодня мы с вами следили за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов и раздали награды лучшим в женском и мужском футболе. Среди мужчин отмечаем доминацию "Реала", представители которого получили призы лучшего тренера и игрока. Футболисткой года стала испанская представительница "Барселоны", поэтому испанский футбол можно считать на подъеме. Результаты жеребьевки мы будем с вами обсуждать в других наших материалах. Она получилась очень интересной и интригующей. Спасибо, что провели это время вместе с онлайном UA-Футбол. До встречи и Слава Україні!

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Олександр Риженко 20:01 Итак, жеребьевка завершена. "Шахтер" в третий раз подряд попадает в одну группу с "Реалом", впервые в истории сыграет "Лейпцигом" и вспомнит свои отношения с "Селтиком" Глазго. Некоторые из игроков "горняков" недавно противостояли шотландской сборной в матчах плей-офф к ЧМ-2022.

Олександр Риженко 19:54 Группа А: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс

Группа В: Порту, Атлетико, Байер, Брюгге

Группа С : Бавария, Барселона, Интер, Виктория П

Группа D: Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель

Группа Е: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо З

Группа F: Реал, Лейпциг, Шахтер, Селтик

Группа G: Ман Сити, Севилья, Боруссия Д, Копенгаген

Группа Н: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Х

Олександр Риженко 19:53 Из четвертой корзины "Шахтеру" достали "Селтик". Итак, сыграем с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".