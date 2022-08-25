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Левандовский сыграет с Баварией в группе ЛЧ, Бензема - игрок года. Как прошёл гала-вечер УЕФА в Стамбуле
"Шахтер" узнает своего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол следит за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Событие состоится в Стамбуле и начнется в 19.00 по Киеву.
Напомним, что перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины по собственному рейтингу. В корзину 1 попали чемпионы топ-6 лучших ассоциаций УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы 2022. 26 клубов получили путевки сразу в групповой этап, еще 6 прошли квалификацию.
Примет участие в жеребьевке и донецкий "Шахтер": "горняки" попали в группу как команда, завершившая на первом месте предыдущий чемпионат Украины, который доиграть не удалось из-за войны. Коллектив Игоря Йовичевича попала в третью корзину. Это значит, что команды из своей корзины они в соперники не получат.
Команды из одной страны не могут попасть в одну группу.
Корзина 1: "Реал" Мадрид, "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Аякс".
Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг", "Тоттенхэм".
Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Спортинг", "Байер", "Бенфика".
Корзина 4: "Рейнджерс", "Копенгаген", "Динамо" Загреб, "Олимпик" Марсель, Маккаби" Хайфа, "Виктория", "Брюгге", "Селтик".
Следите за церемонией жеребьевки прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять онлайн.
Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов
|Группа A
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|"Аякс"
"Ливерпуль"
"Наполи"
"Рейнджерс"
|"Порту"
"Атлетико"
"Байер"
"Брюгге"
|"Бавария"
"Барселона"
"Интер"
"Виктория" П
|"Айнтрахт"
"Тоттенхэм"
"Спортинг"
"Марсель"
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|"Милан"
"Челси"
"Зальцбург"
"Динамо" З
|"Реал"
"Лейпциг"
"Шахтер"
"Селтик"
|
"Ман Сити"
|ПСЖ
"Ювентус"
"Бенфика"
"Маккаби" Х
Теперь точно все. Сегодня мы с вами следили за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов и раздали награды лучшим в женском и мужском футболе. Среди мужчин отмечаем доминацию "Реала", представители которого получили призы лучшего тренера и игрока. Футболисткой года стала испанская представительница "Барселоны", поэтому испанский футбол можно считать на подъеме. Результаты жеребьевки мы будем с вами обсуждать в других наших материалах. Она получилась очень интересной и интригующей. Спасибо, что провели это время вместе с онлайном UA-Футбол. До встречи и Слава Україні!
Лучший футболист года – Карим Бензема!
Напомню, что Путельяс не играла на Евро-2022. Лидер сборной Испании за день до старта турнира порвала крестообразные связки.
Карло Анчелотти – лучший тренер года среди мужчин!
Сейчас УЕФА будет раздавать специальные награды. Первую из них получила Сарина Вигман – главная тренерка женской сборной Англии признана лучшим тренером года среди женщин.
Итак, жеребьевка завершена. "Шахтер" в третий раз подряд попадает в одну группу с "Реалом", впервые в истории сыграет "Лейпцигом" и вспомнит свои отношения с "Селтиком" Глазго. Некоторые из игроков "горняков" недавно противостояли шотландской сборной в матчах плей-офф к ЧМ-2022.
Группа А: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс
Группа В: Порту, Атлетико, Байер, Брюгге
Группа С: Бавария, Барселона, Интер, Виктория П
Группа D: Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель
Группа Е: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо З
Группа F: Реал, Лейпциг, Шахтер, Селтик
Группа G: Ман Сити, Севилья, Боруссия Д, Копенгаген
Группа Н: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Х
Из четвертой корзины "Шахтеру" достали "Селтик". Итак, сыграем с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".
"Шахтер" попал в группу с "Реалом" и "Лейпцигом"! Сейчас узнаем соперника из четвертой корзины.
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