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Левандовский сыграет с Баварией в группе ЛЧ, Бензема - игрок года. Как прошёл гала-вечер УЕФА в Стамбуле

Лига Чемпионов
(5 голосов)

"Шахтер" узнает своего соперника

Левандовский сыграет с Баварией в группе ЛЧ, Бензема - игрок года. Как прошёл гала-вечер УЕФА в Стамбуле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Событие состоится в Стамбуле и начнется в 19.00 по Киеву.

Напомним, что перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины по собственному рейтингу. В корзину 1 попали чемпионы топ-6 лучших ассоциаций УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы 2022. 26 клубов получили путевки сразу в групповой этап, еще 6 прошли квалификацию.

Примет участие в жеребьевке и донецкий "Шахтер": "горняки" попали в группу как команда, завершившая на первом месте предыдущий чемпионат Украины, который доиграть не удалось из-за войны. Коллектив Игоря Йовичевича попала в третью корзину. Это значит, что команды из своей корзины они в соперники не получат.

Команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

Корзина 1: "Реал" Мадрид, "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Аякс".

Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг", "Тоттенхэм".

Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Спортинг", "Байер", "Бенфика".

Корзина 4: "Рейнджерс", "Копенгаген", "Динамо" Загреб, "Олимпик" Марсель, Маккаби" Хайфа, "Виктория", "Брюгге", "Селтик".

Следите за церемонией жеребьевки прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять онлайн.

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

Группа A Группа B Группа C Группа D
"Аякс"
"Ливерпуль"
"Наполи"
"Рейнджерс"		 "Порту"
"Атлетико"
"Байер"
"Брюгге"		 "Бавария"
"Барселона"
"Интер"
"Виктория" П		 "Айнтрахт"
"Тоттенхэм"
"Спортинг"
"Марсель"

Группа E Группа F Группа G Группа H
"Милан"
"Челси"
"Зальцбург"
"Динамо" З		 "Реал"
"Лейпциг"
"Шахтер"
"Селтик"

"Ман Сити"
"Севилья"
"Боруссия" Д
"Копенгаген"

 ПСЖ
"Ювентус"
"Бенфика"
"Маккаби" Х

Олександр Риженко Олександр Риженко
20:18

Теперь точно все. Сегодня мы с вами следили за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов и раздали награды лучшим в женском и мужском футболе. Среди мужчин отмечаем доминацию "Реала", представители которого получили призы лучшего тренера и игрока. Футболисткой года стала испанская представительница "Барселоны", поэтому испанский футбол можно считать на подъеме. Результаты жеребьевки мы будем с вами обсуждать в других наших материалах. Она получилась очень интересной и интригующей. Спасибо, что провели это время вместе с онлайном UA-Футбол. До встречи и Слава Україні!

Олександр Риженко Олександр Риженко
20:16

Лучший футболист года – Карим Бензема!

Олександр Риженко Олександр Риженко
20:14

Напомню, что Путельяс не играла на Евро-2022. Лидер сборной Испании за день до старта турнира порвала крестообразные связки.

Олександр Риженко Олександр Риженко
20:08
Лучшая футболистка года – Алексия Путельяс!

 

Олександр Риженко Олександр Риженко
20:06

Карло Анчелотти – лучший тренер года среди мужчин!

Олександр Риженко Олександр Риженко
20:03

Сейчас УЕФА будет раздавать специальные награды. Первую из них получила Сарина Вигман – главная тренерка женской сборной Англии признана лучшим тренером года среди женщин.

Олександр Риженко Олександр Риженко
20:01

Итак, жеребьевка завершена. "Шахтер" в третий раз подряд попадает в одну группу с "Реалом", впервые в истории сыграет "Лейпцигом" и вспомнит свои отношения с "Селтиком" Глазго. Некоторые из игроков "горняков" недавно противостояли шотландской сборной в матчах плей-офф к ЧМ-2022.

Олександр Риженко Олександр Риженко
19:54

Группа А: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс
Группа В: Порту, Атлетико, Байер, Брюгге
Группа С: Бавария, Барселона, Интер, Виктория П
Группа D: Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель
Группа Е: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо З
Группа F: Реал, Лейпциг, Шахтер, Селтик
Группа G: Ман Сити, Севилья, Боруссия Д, Копенгаген
Группа Н: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Х

Олександр Риженко Олександр Риженко
19:53

Из четвертой корзины "Шахтеру" достали "Селтик". Итак, сыграем с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

Олександр Риженко Олександр Риженко
19:49

"Шахтер" попал в группу с "Реалом" и "Лейпцигом"! Сейчас узнаем соперника из четвертой корзины.

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Комментарии (17)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.08.2022 в 20:46
Група не сильна, Шахтар слабкий.
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+2
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2022 в 20:42
Классная группа у Барсы. Будет интересно.
Ответить
+1
-1
Cerega15 (Kherson)
25.08.2022 в 20:19
Левандовский сыграет с Барсой???Спасибо, кэп.
Ответить
+1
-1
MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 20:18
С прошлогодним составом можно было бороться за второе место, а так надо попытаться взять очки с Селтиком и Лейпцигом
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0
-2
avatar
culesmierda
25.08.2022 в 20:17
Каталонские болельщики могут быть спокойны, уж Виктория Плзень им вполне по силам, третье место от Барселоны никуда не денется. А там уже знакомый, можно сказать родной турнир по четвергам.
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+4
-1
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scorpius (Ck)
25.08.2022 в 20:17
А вообще, группа далеко не самая жесткая. Есть небольшой шанс избежать повторения антирекорда 2007 года.
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+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
25.08.2022 в 20:12
До последнего думал что попадем в группу с Баварией и Барсой, но не повезло. С другой стороны, мож хоть не будет 0:150 по сумме всех игр
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+1
0
Romerik (YNWA)
25.08.2022 в 20:10
В Шахтаря є всі шанси на лє....сказав би я рік тому, але зараз п*зда повна. Навіть якщо проліземо на 3-тє місце, плей офф ще треба буде грати. Якось повна безнадія
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.08.2022 в 20:08
У Шахтаря найслабкіша група, але це його аж ніяк не врятує.
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+2
-1
gurik (Запорожье)
25.08.2022 в 20:05
А две группы смерти нарисовалась)))
Ответить
0
0
gurik (Запорожье)
25.08.2022 в 20:05
За третье место можно побороться
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2022 в 19:54
дасвидос!))
Ответить
+2
-5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2022 в 20:43
Это ты кому?))
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2022 в 20:45
реалу)))))))))
+2
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.08.2022 в 21:36
0
0
vlotko (Броди)
25.08.2022 в 19:39
Одне добре, ШД не зустрінеться з Бенфікою в одній групі.
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+1
0
avatar
sanya-78 (Днiпро)
25.08.2022 в 18:56
Мілан,тоттенґем,Марсель.
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+1
0

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