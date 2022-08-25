Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн
"Шахтер" узнает своего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол следит за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Событие состоится в Стамбуле и начнется в 19.00 по Киеву.
Напомним, что перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины по собственному рейтингу. В корзину 1 попали чемпионы топ-6 лучших ассоциаций УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы 2022. 26 клубов получили путевки сразу в групповой этап, еще 6 прошли квалификацию.
Примет участие в жеребьевке и донецкий "Шахтер": "горняки" попали в группу как команда, завершившая на первом месте предыдущий чемпионат Украины, который доиграть не удалось из-за войны. Коллектив Игоря Йовичевича попала в третью корзину. Это значит, что команды из своей корзины они в соперники не получат.
Команды из одной страны не могут попасть в одну группу.
Корзина 1: "Реал" Мадрид, "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Аякс".
Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг", "Тоттенхэм".
Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Спортинг", "Байер", "Бенфика".
Корзина 4: "Рейнджерс", "Копенгаген", "Динамо" Загреб, "Олимпик" Марсель, Маккаби" Хайфа, "Виктория", "Брюгге", "Селтик".
Следите за церемонией жеребьевки прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять онлайн.
В преддверии жеребьевки УЕФА и Адидас представили официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов.
For those magical nights. ✨— adidas Football (@adidasfootball) August 25, 2022
Introducing the new 22/23 @ChampionsLeague and @UWCL official match ball. pic.twitter.com/QxPaI1KI3J
Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн UA-Футбол! Сегодня в 19:00 в Стамбуле стартует церемония жеребьевки групповой стадии чемпионской лиги 2022/2023. У нас есть и собственный интерес, ведь будет играть на этом этапе турнира "Шахтер". До начала события еще три часа, во время которых мы будем следить за всем интересным вокруг жребия.
Популярное сейчас
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ
- Еврокубки, два тура УПЛ, приключения украинцев в АПЛ. Расписание футбола на 22-28 августа
- Бенфика - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО