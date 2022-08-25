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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Шахтер" узнает своего соперника

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол следит за жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Событие состоится в Стамбуле и начнется в 19.00 по Киеву.

Напомним, что перед жеребьевкой команды были распределены на четыре корзины по собственному рейтингу. В корзину 1 попали чемпионы топ-6 лучших ассоциаций УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы 2022. 26 клубов получили путевки сразу в групповой этап, еще 6 прошли квалификацию.

Примет участие в жеребьевке и донецкий "Шахтер": "горняки" попали в группу как команда, завершившая на первом месте предыдущий чемпионат Украины, который доиграть не удалось из-за войны. Коллектив Игоря Йовичевича попала в третью корзину. Это значит, что команды из своей корзины они в соперники не получат.

Команды из одной страны не могут попасть в одну группу.

Корзина 1: "Реал" Мадрид, "Айнтрахт", "Манчестер Сити", "Милан", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Аякс".

Корзина 2: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг", "Тоттенхэм".

Корзина 3: "Боруссия" Дортмунд, "Зальцбург", "Шахтер", "Интер", "Наполи", "Спортинг", "Байер", "Бенфика".

Корзина 4: "Рейнджерс", "Копенгаген", "Динамо" Загреб, "Олимпик" Марсель, Маккаби" Хайфа, "Виктория", "Брюгге", "Селтик".

Следите за церемонией жеребьевки прямо в этой новости ниже в текстовой трансляции UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять онлайн.

Олександр Риженко Олександр Риженко
16:27

В преддверии жеребьевки УЕФА и Адидас представили официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов.

Олександр Риженко Олександр Риженко
16:09

Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн UA-Футбол! Сегодня в 19:00 в Стамбуле стартует церемония жеребьевки групповой стадии чемпионской лиги 2022/2023. У нас есть и собственный интерес, ведь будет играть на этом этапе турнира "Шахтер". До начала события еще три часа, во время которых мы будем следить за всем интересным вокруг жребия.

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