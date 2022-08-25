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Можете назвать всех участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23? Квиз
В этом сезоне Украину в групповой стадий ЛЧ будет представлять только один клуб
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 24 августа, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23. Среди них только один представитель из Украины - донецкий "Шахтер", поскольку киевское "Динамо" в плей-офф квалификации уступило лиссабонской "Бенфике".
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится сегодня, 25 августа. Мы предлагаем вам проверить, знаете ли вы все команды-участницы групповой стадии Лиги Чемпионов 2022/23, пройдя наш тест.
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