Можете назвать всех участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23? Квиз

Вчера, 24 августа, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/23. Среди них только один представитель из Украины - донецкий "Шахтер", поскольку киевское "Динамо" в плей-офф квалификации уступило лиссабонской "Бенфике".

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится сегодня, 25 августа. Мы предлагаем вам проверить, знаете ли вы все команды-участницы групповой стадии Лиги Чемпионов 2022/23, пройдя наш тест.