УЕФА представил новый мяч группового этапа Лиги чемпионов

Перед началом жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 представил новый мяч. Он будет использоваться на матчах нового сезона. Кожаная сфера изготовлена компанией adidas.

Дизайн мяча напоминает об отсутствии в космосе света, а звезды будто заполняют темное пространство, преломляясь и пересекаясь в разных измерениях. Это символизирует битву за главный трофей среди европейских футбольных клубов.

Напомним, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле сегодня, 25-го августа. Начало - в 19:00. Единственный представитель Украины в турнире будет донецкий "Шахтер", попавший в третью корзину.

⚽️ Ready for the 2022 group stage ????



The adidas #UCL Pro Void is here! ????@adidasfootball || #UCLdraw pic.twitter.com/ucn67ymbN7