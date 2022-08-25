Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА представил новый мяч группового этапа Лиги чемпионов
Мяч изготовлен компанией adidas
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед началом жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 представил новый мяч. Он будет использоваться на матчах нового сезона. Кожаная сфера изготовлена компанией adidas.
Дизайн мяча напоминает об отсутствии в космосе света, а звезды будто заполняют темное пространство, преломляясь и пересекаясь в разных измерениях. Это символизирует битву за главный трофей среди европейских футбольных клубов.
Напомним, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле сегодня, 25-го августа. Начало - в 19:00. Единственный представитель Украины в турнире будет донецкий "Шахтер", попавший в третью корзину.
⚽️ Ready for the 2022 group stage ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
The adidas #UCL Pro Void is here! ????@adidasfootball || #UCLdraw pic.twitter.com/ucn67ymbN7
Популярное сейчас
- Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами
- Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ
- Футбол под сирены, первая корзина ДК и новичок МЮ за 94 млн. Главные новости за 24 августа
- Бенфика - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО