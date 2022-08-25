  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА представил новый мяч группового этапа Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА представил новый мяч группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мяч изготовлен компанией adidas

УЕФА представил новый мяч группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Перед началом жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 представил новый мяч. Он будет использоваться на матчах нового сезона. Кожаная сфера изготовлена компанией adidas.

Дизайн мяча напоминает об отсутствии в космосе света, а звезды будто заполняют темное пространство, преломляясь и пересекаясь в разных измерениях. Это символизирует битву за главный трофей среди европейских футбольных клубов.

Напомним, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле сегодня, 25-го августа. Начало - в 19:00. Единственный представитель Украины в турнире будет донецкий "Шахтер", попавший в третью корзину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде