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Две команды из Шотландии впервые с 2007 года сыграют в группе ЛЧ
Проклятие снято
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 24 августа, состоялись последние матча плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА. Впервые с сезона 2007/08 сразу две команды из Шотландии будут играть в групповой стадии турнира - это "Рейнджерс" и "Селтик".
"Рейнджерс" сумел на выезде победить ПСВ благодаря единственному голу Антонио Чолака и по сумме двух матчей (3:2) квалифицировался в групповой раунд европейского турнира. "Селтик" попал в группу напрямую после победы в шотландской премьер-лиге.
К слову, турецкие клубы впервые пропустят групповой этап ЛЧ с сезона 1995/96.
Напомним, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сегодня, 25-го августа. Начало - в 19:00.
Celtic and Rangers are both in the Champions League group stage for the first time since 2007 ???????????????????????????? pic.twitter.com/33XsztecVM— GOAL (@goal) August 24, 2022
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