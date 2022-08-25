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Две команды из Шотландии впервые с 2007 года сыграют в группе ЛЧ

Лига Чемпионов
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Две команды из Шотландии впервые с 2007 года сыграют в группе ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 24 августа, состоялись последние матча плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА. Впервые с сезона 2007/08 сразу две команды из Шотландии будут играть в групповой стадии турнира - это "Рейнджерс" и "Селтик".

"Рейнджерс" сумел на выезде победить ПСВ благодаря единственному голу Антонио Чолака и по сумме двух матчей (3:2) квалифицировался в групповой раунд европейского турнира. "Селтик" попал в группу напрямую после победы в шотландской премьер-лиге.

К слову, турецкие клубы впервые пропустят групповой этап ЛЧ с сезона 1995/96.

Напомним, что жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сегодня, 25-го августа. Начало - в 19:00.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго)
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