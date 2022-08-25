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Высокая вероятность квартетов смерти. Примеры групп Лиги чемпионов для Шахтера
Жеребьевка состоится уже сегодня
Фото: ФК Шахтер
Сегодня, 25-го августа, состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2022/23. Среди 32-х участников будет и представитель Украины. Личный коэффициент позволил "Шахтеру" претендовать на третью корзину, поэтому в его квартете гарантированно будет одна команда с более низким рейтингом.
- Первая корзина: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Порту" (Португалия), "Айнтрахт" (Германия), "Аякс" (Нидерланды).
- Вторая корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лейпциг" (Германия).
- Третья корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Байер" (Германия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Спортинг" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия).
- Четвертая корзина: "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Марсель" (Франция), "Копенгаген" (Дания), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Виктория" (Плзень, Чехия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль).
"Шахтер" может попасть в относительно проходную и равную группу. Например:
- "Порту";
- "Лейпциг";
- "Шахтер";
- "Маккаби" (Хайфа).
Или:
- "Айнтрахт";
- "Севилья";
- "Шахтер";
- "Виктория".
Но высока вероятность того, что в группе будут два гранда – из первой и второй корзин. Также не забываем о том, что в четвертой корзине есть представитель топ-чемпионата – "Марсель".
- "Манчестер Сити";
- "Ювентус";
- "Шахтер";
- "Марсель".
Или:
- "Реал";
- "Ливерпуль";
- "Шахтер";
- "Брюгге".
Процедура начнется в 19:00. За ходом и результатами жеребьевки следите на UA-Футбол.
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