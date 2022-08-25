Высокая вероятность квартетов смерти. Примеры групп Лиги чемпионов для Шахтера

Сегодня, 25-го августа, состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов 2022/23. Среди 32-х участников будет и представитель Украины. Личный коэффициент позволил "Шахтеру" претендовать на третью корзину, поэтому в его квартете гарантированно будет одна команда с более низким рейтингом.

Первая корзина: "Реал" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Милан" (Италия), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Порту" (Португалия), "Айнтрахт" (Германия), "Аякс" (Нидерланды).

Вторая корзина: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Лейпциг" (Германия).

Третья корзина: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Байер" (Германия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Спортинг" (Португалия), "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия).

Четвертая корзина: "Рейнджерс" (Шотландия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Марсель" (Франция), "Копенгаген" (Дания), "Брюгге" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Виктория" (Плзень, Чехия), "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

"Шахтер" может попасть в относительно проходную и равную группу. Например:

"Порту";

"Лейпциг";

"Шахтер";

"Маккаби" (Хайфа).

Или:

"Айнтрахт";

"Севилья";

" Шахтер";

"Виктория".

Но высока вероятность того, что в группе будут два гранда – из первой и второй корзин. Также не забываем о том, что в четвертой корзине есть представитель топ-чемпионата – "Марсель".

"Манчестер Сити";

"Ювентус";

"Шахтер";

"Марсель".

Или:

"Реал";

"Ливерпуль";

"Шахтер";

"Брюгге".

Процедура начнется в 19:00. За ходом и результатами жеребьевки следите на UA-Футбол.