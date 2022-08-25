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Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Легких соперников не будет

Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency

Новина українською

Сегодня, 25 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий "Шахтер", занимавший первое место на момент остановки чемпионата Украины из-за войны.

Донецкий "Шахтер" находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.

В результате жеребьевки "Шахтер" сыграет в группе F.

Соперниками "горняков " будут "Реал", "РБ Лейпциг" и "Селтик".

Первые матчи группового рануда Лиги чемпионов будут сыграны 6-го / 7-го сентября. Подробный календарь матчей "Шахтера" станет известен позже.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.08.2022 в 21:00
Як для ЛЧ група зовсім не важка. Шахтар наразі зовсім не для ЛЧ.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
25.08.2022 в 20:57
Нормальний жереб. Можна бути другими, а можна останніми. Лейпциг та Селтік гарні суперники, треба грати.
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+1
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.08.2022 в 20:43
Думаю, боротьби за 4-те місце не буде
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
25.08.2022 в 20:50
Более того, Шахтер - явный фаворит в борьбе за 4 место. Так предполагалось изначально.
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+2
0
Romerik (YNWA)
25.08.2022 в 20:22
На могилі мої посадіть молоду яворину
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+2
0

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