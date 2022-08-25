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Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов
Легких соперников не будет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency
Сегодня, 25 августа, в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
В жеребьевке приняли участие 32 команды: 26 обладателей прямых путевок и 6 победителей раунда плей-офф. Среди участников группового раунда и донецкий "
Донецкий "Шахтер" находился при жеребьевке группового раунда ЛЧ в третьей корзине.
В результате жеребьевки "Шахтер" сыграет в группе F.
Соперниками "горняков " будут "Реал", "РБ Лейпциг" и "Селтик".
Первые матчи группового рануда Лиги чемпионов будут сыграны 6-го / 7-го сентября. Подробный календарь матчей "Шахтера" станет известен позже.
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