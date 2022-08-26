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Кривцов: Жеребьевка для нас хорошая. Будем биться в каждом матче

Лига Чемпионов
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Защитник "Шахтера" - о будущих соперниках

Кривцов: Жеребьевка для нас хорошая. Будем биться в каждом матче

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" сыграют в одной группе с "Реалом", "РБ Лейпциг" и "Селтиком".

– Это Лига чемпионов, и здесь все соперники сильны. Считаю, жеребьевка для нас хорошая.

– Уже в третий раз "Шахтер" сыграет на групповой стадии против "Реала".

– Да, мы только что говорили об этом. У нас какие-то трехгодичные циклы, сначала был "Манчестер Сити", а вот теперь "Реал". Будем с нетерпением ждать эти матчи.

– Что скажешь о "Селтике", ведь в последний раз "Шахтер" давно играл против шотландцев?

– Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники "Ливерпуль", но я напомнил, что на стадионе "Селтика" также поют "You will never walk alone". Так что услышим это собственными ушами.

– Учитывая кадровую ситуацию в команде и военное положение в стране, какими будут задачи команды в Лиге чемпионов?

– Первое задание – выйти из группы, но мы понимаем, какие серьезные у нас соперники, и будем биться в каждом матче.

– На какое количество очков рассчитываете в конце группового этапа?

– Сейчас этого никто не считает, - отметил Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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