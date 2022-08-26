Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривцов: Жеребьевка для нас хорошая. Будем биться в каждом матче
Защитник "Шахтера" - о будущих соперниках
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" сыграют в одной группе с "Реалом", "РБ Лейпциг" и "Селтиком".
– Это Лига чемпионов, и здесь все соперники сильны. Считаю, жеребьевка для нас хорошая.
– Уже в третий раз "Шахтер" сыграет на групповой стадии против "Реала".
– Да, мы только что говорили об этом. У нас какие-то трехгодичные циклы, сначала был "Манчестер Сити", а вот теперь "Реал". Будем с нетерпением ждать эти матчи.
– Что скажешь о "Селтике", ведь в последний раз "Шахтер" давно играл против шотландцев?
– Мы говорили с Тарасом Степаненко. Он хотел в соперники "Ливерпуль", но я напомнил, что на стадионе "Селтика" также поют "You will never walk alone". Так что услышим это собственными ушами.
– Учитывая кадровую ситуацию в команде и военное положение в стране, какими будут задачи команды в Лиге чемпионов?
– Первое задание – выйти из группы, но мы понимаем, какие серьезные у нас соперники, и будем биться в каждом матче.
– На какое количество очков рассчитываете в конце группового этапа?
– Сейчас этого никто не считает, - отметил Кривцов.
Популярное сейчас
- Днепр-1 в четвертой корзине Лиги конференций. Известны все участники группового раунда / потенциальные соперники
- ЛК. Фехервар Макаренко, Леднева и Шабанова не удержал сенсационный результат, Ракув Кочергина вылетает
- Ярмоленко забил первый гол за Аль-Айн
- Бенфика – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости