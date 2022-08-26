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"Могло быть хуже, могло быть лучше". Срна - про соперников в Лиге чемпионов

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(1 голосов)

Легких групп не бывает

"Могло быть хуже, могло быть лучше". Срна - про соперников в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал жеребьевку группового раунда Лиги чемпионов, по результатам которой горняки сыграют с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

– Дарио, как оцените группу и силу соперников?

– В Лиге чемпионов легких групп не бывает. Будем биться до последнего. "Реал" (Мадрид) – это, конечно, "Реал" (Мадрид). С "Селтиком" мы уже играли 18 и 15 лет назад. "Лейпциг" хорошая команда. Поэтому скажем так: могло быть хуже, могло быть лучше.

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– Удовлетворения нет от такой жеребьевки?

– Ну, слушайте, играть надо. Готовимся через чемпионат. У нас молодая команда, новый тренер. Самое важное, чтобы получали удовольствие от игр, которые нам предстоят. К сожалению, полные трибуны не будут в Украине, но я уверен, что будут в Варшаве. Придет много наших болельщиков, украинцев – они заслуживают, как и вся Украина, чтобы мы показали хороший яркий футбол, чтобы они получали удовольствие от нашей игры.

– Ла Лига и Бундеслига уже стартовали. Что можете сказать о нынешнем состоянии команд?

– "Лейпциг", как и мы, стартовал не так хорошо: у них два очка в трех играх. "Селтик" не смотрел, а "Реал" – это "Реал". Будем анализировать. Сначала надо думать о "Кривбассе", хорошо подготовиться. Потом "Рух". А после этого будем думать о Лиге чемпионов, - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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