Динамо может рассчитывать на весну, Шахтер и Днепр-1 - с трудом. Прогноз редакции на выступление наших в еврокубках

За последние сутки три украинские команды получили соперников в групповом раунде каждого из еврокубков. "Шахтер" – в Лиге чемпионов, "Динамо" – в Лиге Европы, "Днепр-1" – в Лиге Конференций. Каждую из этих команд в этом сезоне мы уже видели в действии, поэтому имеем право оценивать их шансы и перспективы на международной арене. Этим правом и пользуемся.

И делимся с вами.

"Шахтер"

Группа Лиги чемпионов: "Реал" (Испания), "Лейпциг" (Германия), "Селтик" (Шотландия)

Георгий Грошев. Честно говоря, мы представляем лагерь пессимистов, не особо верящих в успех отечественных команд в еврокубковых баталиях. Особенно, что касается "Шахтера". Команда сильно просела кадрово, и даже несмотря на наличие талантливой молодежи, им будет очень сложно играть на два фронта. Одно дело расти рядом с бразильцами, другое дело - примерить на себя роль лидера. Да и Игор Йовичевич известен пока как тренер местных чемпионатов, ранее не игравший в еврокубках.

Отсюда простой вывод - в борьбу за 1-2 место "Шахтеру" вклиниться не получится. "Реал" - недосягаемая вершина, "РБ Лейпциг" - недавний полуфиналист Лиги Европы, который за лето не потерял Нкунку, подписав в нему Вернера. А вот борьба с "Селтиком" за третью строчку - это ближе к сути. Конечно, на стороне шотландцев преимущество, как минимум потому, что "Шахтеру" может не хватить резервов для игры в чемпионате и в Европе. С другой стороны, в последние годы легендарный шотландский не сильно феерил в Европу. А потому, возможность зацепиться за Лигу Европы будет.

Прогноз: упорная борьба за третье место в группе .

Игорь Семйон. "Бразильский" "Шахтер" боролся бы за выход из такой группы в плей-офф Лиги чемпионов. С другой стороны, совсем недавно "Шахтер" побеждал "Реал" с большим количеством украинцев в составе. Но, положа руку на сердце, те времена с сегодняшними сравнивать не стоит. Испанцев и немцев из РБ "Лейпциг" опередить будет практически нереально, а вот "Селтик" – можно.

В прошлом году шотландцы вылетали от "Мидтьюлланна", устраивали "перестрелку" с "Яблонцом", получали пять голов в двух матчах от "Буде-Глимта". С другой стороны, побеждали "Бетис" и АЗ. Сложно предсказывать. Вырисовывается классический вариант "50 на 50", при котором почему-то хочется быть оптимистом. Йовичевич – новичок Лиги чемпионов, а новичкам везет. Могут заскочить на третье место и продолжить борьбу в Лиге Европы.

Прогноз: третье место в группе.

Роман Синчук. Товарищеские матчи против "Аякса" и "Ромы" показали, что без легионеров "Шахтер" больше не является командой уровня Лиги чемпионов. Скучные нули с "Металлистом-1925" это впечатление лишь подтвердили.

Поскольку в чудеса я не верю, то вывод прост - с командами уровня Лиги чемпионов, которыми без сомнения являются "Реал" и "Лейпциг", "Горнякам" ничего не светит. С "Селтиком" при некоторых условиях возможны варианты, вот только с тренером незадача. Игорь Йовичевич в прошлом сезоне во главе "Днепра-1" провалил все лобовые матчи против "Зари", "Шахтера" и "Динамо" с общим счетом 0:8. Он просто не умеет играть с сильными коллективами, поэтому…

Прогноз: четвертое место в группе.

Влад Петрушевский. С сегодняшним "Шахтером" в рамках их группы в Лиге чемпионов все расклады достаточно просты для восприятия – по крайней мере, на бумаге так точно. Безусловно, мяч круглый, поле зеленое, даже пространство для подвига тоже можно оставить, но представить, чтобы сегодняшняя версия "горняков" в лабораторных условиях взяла хотя бы один зачетный пункт в матчах против "Реала" и/или "РБ Лейпциг" – очень трудно. Увы, шотландский "Селтик" тоже выглядит гораздо предпочтительнее коллектива Йовичевича.

Прогноз – четвертое место в группе, 1-2 балла в копилке максимум.

"Динамо"

Группа Лиги Европы: "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), АЭК (Ларнака, Кипр)

Георгий Грошев. "Динамо" попалась наиболее интересная группа. Здесь и хороший знакомый "Фенербахче", с которым есть свои счеты; здесь и весьма интересный "Ренн"; здесь и обидчик "Днепра-1" кипрский "АЕК". То есть, полный набор. Достаточно равный квартет, в котором первые три команды могут как уверенно выиграть группу, так и с позором стать третьими.

В принципе, именно в этом и заключается главный плюс. Такая группа не даст "Динамо" и шанса на расслабление - нужно будет выходить и доказывать уровень в каждом матче. Да и опыт Мирчи Луческу никто не отменял, он умеет выводить свои команды из непростых и равных группу. Как мы и говорили выше - киевский клуб может стать как первым, так и третьим. Главное, недопустить недооценки "АЕКа", взяв максимум против главного андердога квартета.

Прогноз: борьба за первое место в группе.

Игорь Семйон. "Фенербахче" – не очень удачный жребий. Команда кадрово укомплектована лучше, чем "Динамо", но в самом начале сезона киевлянам удалось своими козырями перебить еще не отшлифованные сильные стороны соперника. Благодаря сыгранности, мотивации, частично – везению "Динамо" прошло "Фенербахче" в противостоянии на вылет. В группе будет другая борьба: без эффекта неожиданности и с необходимостью планирования долгосрочной перспективы.

На кое-какие очки с турками рассчитывать можно, но на доминирование над ними – нет.

"Ренн" – представитель топ-чемпионата, что априори предвещает тяжелые матчи. Не так давно в противостоянии с ним удалось выступить очень достойно даже при пребывании на тренерском мостике Александра Хацкевича. Мирча Луческу должен дать больше вариантов. Обмен победами или ничьими – то, что могло бы сыграть на руку…

При двух побед над АЭКом. Для этого потенциал у "Динамо" есть. А значит – и для борьбы за второе место. Учитывая, что путевку в весну дает даже третье, можно рассчитывать на длинный еврокубковый сезон.

Прогноз: второе место в группе .

Роман Синчук. Лига Европы - адекватный уровень для Киева. "Ренн" на бумаге сильнее и богаче, однако команда стартовала в Лиге 1 плохо; ее ключевой центрбек Наиф Агер ушел; на чемоданах - и талантливый хорват Ловро Майер, торгуемый "Атлетико". Французов можно бить, но шансы 40 на 60 в их пользу.

"Фенербахче" - соперник вроде бы и знакомый, но он очень сильно добавляет с каждой неделей. Работа Жорже Жезуша видна издалека. То, как "Канарейки" на днях вынесли "Аустрию" - скажем честно, "Динамо" так не умеет. Ну, и еще в группе АЭК Ларнака - интернационал вроде донецкого "Металлурга" нулевых, только более качественный и сплоченный. Формально это аутсайдер, но по факту Дюрчо, Фараж и еще половина состава киприотов сейчас играла бы в основе "Динамо", поэтому…

Прогноз: третье место в группе.

Влад Петрушевский. Честно говоря, при первом взгляде на готовые корзины Лиги Европы мозг уже видел "Динамо" в еврокубковой весне, но реальный жребий оказался куда более противным. Четвертая команда Лиги 1 по итогам прошлого сезона, уже хорошо знакомый "Фенербахче", который с каждым матчем будет становиться только крепче, а также обидчик СК "Днепр-1"... Даже сказать с полной уверенностью, что хотя бы против "АЕКа" киевляне не столкнуться с трудностями – нельзя. Группа ровная, конечно же, бороться можно и нужно.

Оптимистичный прогноз – второе место. Без эмоциональной привязки к "герою торжества" – третья позиция.

"Днепр-1"

Группа Лиги Конференций: АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн)

Георгий Грошев. Учитывая разочарованность от игры днепрян в квалификации, в их еврокубковые перспективы верится с трудом. До сих пор непонятно, какие цели будет ставить руководство перед тренерским штабом Кучера и входят ли в их планы еврокубковые баталии. Как нам кажется, основной акцент "Днепра-1" будет смещен на матчи внутреннего первенства, Лига Конференций останется приятным бонусом, где можно будет добыть несколько очков или даже дебютную победу. Увы, как нам кажется, большего ждать не приходится.

Прогноз: Просто борьба в группе .

Игорь Семйон. Лично мне, внимательно следящему за рейтингами, посевами и коэффициентами, было очень трудно смириться с тем фактом, что "Днепру-1" не хватило одной позиции для поднятия в третью корзину во время жеребьевки. Но сама процедура "отдала долги" сполна: определила для украинской команды таких соперников, что позавидуют представители первой корзины.

АЗ – добротная команда, но не гранд. Она, например, проиграла один из матчей квалификации малоизвестному "Данди Юнайдет". Киприотам (не только "Аполлону", а всем) украинские представители не проигрывали до этого сезона вообще никогда. "Вадуц" – представитель футбольного карлика, экзотика. Однако если погрузиться глубже…

Именно "Днепр-1" испортил для Украины статистику матчей с командами из Кипра – проиграл АЭКу, который является вице-чемпионом своей страны. А "Аполлон" – чемпион. "Вадуц" на пути к группе прошел "Коньяспор" и "Рапид" (Вена), который в прошлом году не оставил шансов "Заре". АЗ не так давно разбирался с нашим "Мариуполем", который где-то можно сопоставлять по уровню с "Днепром-1". Так что говорить о том, что в этой группе мы будем доминировать – это выдавать желаемое за действительное.

Реальность такова, что при улучшении своего уровня (по сравнению с тем, что мы видели с АЭКом) "Днепр-1" мог бы побороться за 6-8 очков в группе. А значит – и за выход в весну. Но есть сомнения, что времени, которое осталось до старта группового раунда, хватит для прогресса.

Прогноз: третье место в группе.

Роман Синчук. Здесь основой прогноза является тот факт, что "Днепр-1" - феерически слабая команда, а Александр Кучер - максимально безыдейный тренер. АЭК Ларнака все показал в деталях.

Итак, в соперниках по группе у днепрян АЗ, забивший пять голов в двух стартовых турах Эредивизе; кипрский "Аполлон", только по пенальти вылетевший из Лиги Европы от "Олимпиакоса"; "Вадуц", которому за последний месяц покорились "Коньяспор" и венский "Рапид". Оптимисты увидят для "Днепра-1" шансы на 3-е место, но мы реалисты, поэтому…

Прогноз: четвёртое место в группе.

Влад Петрушевский. Уже успел перекинуться несколькими фразами с многолетним болельщиком ФК "Днепр" (не путать с СК "Днепр минус 1" "Днепр-1"). Цитата: "Знаешь, будь у нас "та команда", то с этими соперниками в группе вопрос выхода из квартета был бы вопросом решенным". И вот, стоит принять, что теперь команда в украинском городе Днепр немногим по уровню отличается от кипрского "Аполлона" или лихтенштейнского "Вадуца". Пятая банда первенства Нидерландов однозначно посильнее будет. В общем, скопировать-вставить мысли из предыдущего абзаца.

Оптимистичный прогноз – второе место в группе. Нейтральный – третья строчка.

Фото - ФК "Шахтер", "Динамо", СК "Днепр-1"