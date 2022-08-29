Другой город Польши. Динамо сменило домашний стадион на матчи Лиги Европы

Киевское "Динамо" будет проводить домашние матчи группового раунда Лиги Европы в Кракове на стадионе "Краковия". Об этом свидетельствуют данные официального сайта УЕФА.

Известно, что киевляне сыграют в группе В - с турецким "Фенербахче", кипрским "АЕКом" и французским "Ренном". Первым номинально домашним поединком для команды Мирча Луческу будет игра против киприотов, которая состоится 15 сентября.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" играли и базировались в другом польском городе - Лодзи. Ранее СМИ сообщали, что организация матча в Кракове стоит в три раза дешевле, чем в Лодзи.