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Другой город Польши. Динамо сменило домашний стадион на матчи Лиги Европы

Лига Чемпионов
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Киевляне будут гостить у Коноплянки

Другой город Польши. Динамо сменило домашний стадион на матчи Лиги Европы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" будет проводить домашние матчи группового раунда Лиги Европы в Кракове на стадионе "Краковия". Об этом свидетельствуют данные официального сайта УЕФА.

Известно, что киевляне сыграют в группе В - с турецким "Фенербахче", кипрским "АЕКом" и французским "Ренном". Первым номинально домашним поединком для команды Мирча Луческу будет игра против киприотов, которая состоится 15 сентября.

Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" играли и базировались в другом польском городе - Лодзи. Ранее СМИ сообщали, что организация матча в Кракове стоит в три раза дешевле, чем в Лодзи.

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В статье: Краков Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Ренн АЕК (Ларнака)
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Источник:
UEFA

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