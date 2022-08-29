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Другой город Польши. Динамо сменило домашний стадион на матчи Лиги Европы
Киевляне будут гостить у Коноплянки
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" будет проводить домашние матчи группового раунда Лиги Европы в Кракове на стадионе "Краковия". Об этом свидетельствуют данные официального сайта УЕФА.
Известно, что киевляне сыграют в группе В - с турецким "Фенербахче", кипрским "АЕКом" и французским "Ренном". Первым номинально домашним поединком для команды Мирча Луческу будет игра против киприотов, которая состоится 15 сентября.
Напомним, что в квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" играли и базировались в другом польском городе - Лодзи. Ранее СМИ сообщали, что организация матча в Кракове стоит в три раза дешевле, чем в Лодзи.
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