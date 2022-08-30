Акценты. Наши в Европе: итоги летней квалификации

Сногсшибательные итоги, скажете Вы. В том смысле, что всех с ног посшибали, как те кегли. Троих из четырех – сходу, а последнего – с третьей попытки. А была ли, собственно, квалификация? Ведь никто из них не сумел достичь своей цели. Была: каждому указали на его сегодняшнюю нишу в европейском футболе. Или отправили дальше тренироваться на кошках.

"Чем они там занимались два месяца?" - возмущенно вопрошает один из вас в комментариях. Ну, во-первых, не два, а на полгода больше. А во-вторых, памятуя о том, что пока остальная Европа занималась футболом, украинцев вынудили заниматься войной, вряд ли будет уместно выдвигать здесь требования и ставить задачи. Для этого нам нужен был, по-хорошему, хотя бы месяц турнирной практики. А у нас чемпионат стартовал тогда, когда отбор в евролиги фактически финишировал.

А что это вы тут делаете, а? Кино-то уже закончилось.

При всем при том, если честно, знавал я летние еврокампании и похуже. В том смысле, что большинство наших клубов в них откровенно выглядели бедными родственниками на празднике жизни, робкими и неуклюжими уже изначально. И пусть вас не вводят в заблуждение минорные 0:3, на которых обрывался их краткий полет, хоть последняя фраза и запоминается отчетливее всего.

И я вас умоляю, не болтайте ерундой про коэффициенты и прочую муть, словно специально придуманную для любителей цифири и притянутых за уши стимулов. Это все разговоры в пользу бедных. Не верю в то, что клубы всерьез заморачиваются "державными" интересами: для каждого из них первостепенен собственный, другое дело, что они могут совпадать. А так да, бухтите про то, как космические корабли бороздят Большой театр…

Шо мы имели летом? Первой в воду зашла "Ворскла". Она выглядела достойно, и где-то ей скорее не повезло: до сих пор нет ни малейшей уверенности, что тот судьбоносный мяч пересек линию ворот Ризныка полностью. По игре же команда Скрипника нисколько не уступала АИКу.

Потом окунулась "Заря". В первом матче она приятно удивила, как и полтавчане, но потом реально озадачила – мы увидели две разные команды "дома" и на выезде (да, а вы часом не забыли, что украинские клубы ни разу не сыграли в Украине?). Лично меня больше всего разочаровало именно это фиаско в Румынии. Возникло ощущение, что в этой паре все зависело от настроя на игру нашего соперника.

Последним пришел черед "Днепра-1". Могу утверждать, что он не заслуживал поражения по сумме двух игр. А его созидательная игра произвела наиболее благоприятное впечатление. Но несбалансированность команды, отвернувшаяся от нее удача и недосказанность в атаке привели к парадоксальному итогу. Тот, кто больше всех играл в футбол, потерпел самое сокрушительное поражение. Уж макнули по полной.

Все это время параллельным курсом плыла группа в бело-синих купальниках. Может быть, не слишком красиво, скорее натужно, но постепенно двигаясь к цели. "Фенербахче" одолели с Божьей помощью, "Штурм" - по праву сильнейшего, ну а "Бенфика" - уж больно глубока для нас нынче с ее бурным течением. И сия пучина поглотила "Динамо" в один момент.

И тут у Холмса с Ватсоном закончились собаки. Но для нас-то с вами, слава Богу, все только начинается заново. Подведем же итоги нашей квалификации без лишних эмоций.

"Ворскле" еще один раунд квалифайна пришелся бы очень кстати, с точки зрения плавного вхождения в сезон. Но ввязываться в затяжной сериал на втором фронте – это, пожалуй, не для нее. Тут бы на внутреннем с проблемами разобраться, а старт чемпионата обнаружил их явное наличие. В целом же, в своем коротком путешествии по Европе Полтава выглядела удовлетворительно.

"Заря", конечно, провалилась. Но, глядя на ее резвый старт в УПЛ, невольно задаешься вопросом: а был бы он возможен, если бы команда ван Леувена отчаянно рубилась за Лигу конференций? Ой, не уверен – особенно в нынешних условиях. Хоть "дома" выиграли, и на том спасибо. Следует понимать, что обе вышеназванные команды не обладают потенциалом, позволяющим держаться на плаву и там, и здесь.

"Днепр-1" квалифицировался в итоге как раз в эту самую ЛК. Имена его соперников по группе, за исключением АЗ, не впечатляют. С другой стороны, проиграв второй команде Кипра, теперь придется играть с первой. При условии, что удастся разобраться с представителем Лихтенштейна (что сегодня отнюдь не факт!), именно соперничество с "Аполлоном" может стать решающим в борьбе за продолжение банкета.

"Динамо" привычно откатилось в Лигу Европы – некогда наш любимый размер. Думается, "Фенербахче" нас тут второй раз не отпустит. АЕК киевские фанаты уже дружно "прошли" (мы же не Днепр – разберемся). Допустим (хотя опять же не медицинский факт). Тогда ключевой может стать спарка с "Ренном" посреди "групповухи". Что, и он нам не по зубам? Поглядим: по мне, пока это темная лошадка. А на крайняк, говорят, можно поупираться за ту же ЛК.

Ну и не забудем о "Шахтере" в Лиге чемпионов. Попавшем туда без отбора, что сегодня выглядит медвежьей услугой. Заново строящаяся команда отправляется явно под раздачу. Ее задачей-максимум должно стать третье место и перевод в ЛЕ. "Реал" - в этом месте я всегда плачу, особенно памятуя о пощечинах мадридцам от команды Каштру. "Лейпциг" - тоже будет больно. Удастся ли навязать борьбу "Селтику"? Риторический вопрос?

Плохо, что евролиги стартуют непривычно рано именно в этом, как никогда тяжелом для нас году. Из нашей троицы лишь "Динамо" худо-бедно могло разыграться к этому времени, хотя глядя на его игру этого не скажешь: она имеет бледный вид.

Хорошо, что начинают все трое не с прямыми (на мой взгляд) конкурентами. А там, даст Бог, вкатимся и пообтешемся.

Вот теперь, как говорится, цели поставлены и задачи определены. И как говорит наставник "Ворсклы", нужно закатать рукава и работать (правда, он это делает уже в другом месте). Пусть кто-то и скажет: вы даете нереальные планы. А шо делать?

И забудьте уже про ту квалификацию. Лично я от нее ожидал таки худшего.