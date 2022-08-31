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Определился соперник Руха U-19 в юношеской Лиге чемпионов
Львовский коллектив дебютирует в еврокубках
Фото: ФК Рух
Сегодня, 31 августа в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого и второго раундов Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА. Единственным представителем Украины в турнире является львовский "Рух" U-19, который выиграл молодежное первенство страны.
И так, украинская команда сыграет против сверстников из польского "Заглембе". Первый поединок будет для "желто-черных" номинально домашним и состоится 14 сентября, ответный матч запланирован на 5 октября.
В случае выхода в следующий этап, руховцы встретятся с победителем пары ФК "Чиксереда" - "Галатасарай". Матчи второго раунда пройдут 26 октября и 2 ноября.
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