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Определился соперник Руха U-19 в юношеской Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Львовский коллектив дебютирует в еврокубках

Определился соперник Руха U-19 в юношеской Лиге чемпионов

Фото: ФК Рух

Новина українською

Сегодня, 31 августа в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки первого и второго раундов Пути чемпионов в Юношеской лиге УЕФА. Единственным представителем Украины в турнире является львовский "Рух" U-19, который выиграл молодежное первенство страны.

И так, украинская команда сыграет против сверстников из польского "Заглембе". Первый поединок будет для "желто-черных" номинально домашним и состоится 14 сентября, ответный матч запланирован на 5 октября.

В случае выхода в следующий этап, руховцы встретятся с победителем пары ФК "Чиксереда" - "Галатасарай". Матчи второго раунда пройдут 26 октября и 2 ноября.

Определился соперник Руха U-19 в юношеской Лиге чемпионов - изображение 1
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В статье: Рух (Львов) ФК Заглембе (Любин)
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Источник:
ФК Рух

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