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Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября

Лига Чемпионов
(12 голосов)

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Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол традиционно подготовил для вас подборку лучших матчей на предстоящие выходные – с 9 по 11 сентября. Заметим, что в пятницу стало известно о переносе матчей очередного тура Чемпионата Англии из-за траура в Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Пятница, 9 сентября

Четвертый тур УПЛ начинается матчем с участием лидера – "Заря" сыграет на выезде с "Рухом". Вечером же можете обратить внимание на Францию, где "Ланс", который еще не проигрывал, а его атака забивает более двух голов за матч, встретится с "Труа".

  • "Рух" - "Заря". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН
  • "Ланс" - "Труа". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO

Суббота, 10 сентября

В Украине будут сыграны два матча высшего дивизиона - "Кривбасс" примет "Верес", а "Шахтер" встретится с "Черноморцем". В Англии в центре внимания будет противостояние "Сити" и "Тоттенхэма". В Испании будем следить, продолжит ли свою результативную серию Левандовский в игре с "Кадисом". В Германии "Бавария" попытается прервать ничейную серию в игре со "Штутгартом", но по именам привлекает матч "Лейпциг" - "Боруссия" Д. В Италии Виктор Коваленко и его "Специя" приедут в гости к "Наполи", а затем сыграют миланские гранды против "Торино" и "Сампдории". Во Франции "Марсель" сыграет с "Лиллем" Фонсеки.

  • "Кривбасс" - "Верес". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
  • "Наполи" - "Специя". Серия А. Начало 16:00. MEGOGO
  • "Бавария" – "Штутгарт". Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports
  • "Лейпциг" – "Боруссия" Д. Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports
  • "Шахтер" – "Черноморец". УПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports
  • "Ливерпуль" – "Вулвергемптон". АПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports
  • ПСЖ – "Брест". Лига 1. Начало 18:00. MEGOGO
  • "Интер" – "Торино". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO
  • "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". АПЛ. Начало 19:30. Setanta Sports
  • "Кадис" – "Барселона". Ла Лига. Начало 19:30. MEGOGO
  • "Сампдория" – "Милан". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
  • "Марсель" – "Лилль". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 11 сентября

Последний день недели порадует нас днепровско-харьковским противостоянием. А еще мы увидим, что действительно ли дела "Динамо" в чемпионате очень плохие. В Англии должно состояться украинское дерби между Зинченко и Миколенко. Лидер Бундеслиги "Фрайбург" встретится с амбициозной "Боруссией" из Менхенгладбаха. Малиновский с "Аталантой" сыграет с "Кремонезе", а "Ювентус" примет "Салернитану". В Испании чемпионское шествие "Реала" попытается остановить "Мальорка".

  • "Днепр-1" – "Металлист 1925". УПЛ. Начало в 13:00. 2+2/УНИАН
  • "Аталанта" – "Кремонезе". Серия А. Начало 13:30. MEGOGO
  • "Колос" - "Металлист". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
  • "Реал" - "Мальорка". Ла Лига". Начало 15:00. MEGOGO
  • "Арсенал" – "Эвертон". АПЛ. Начало в 16:00. Setanta Sports
  • "Вест Гэм" - "Ньюкасл". АПЛ. Начало в 16:00. Setanta Sports
  • "Динамо" – "Львов". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН
  • "Фрайбург" – "Боруссия" М. Бундеслига. Начало 18:30. Setanta Sports
  • "Ювентус" - "Салернитана". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
  • "Монако" – "Лион". Лига 1. Начало 21:45. MEGOGO
  • "Бетис" – "Вильярреал". Ла Лига. Начало в 22:00. MEGOGO
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В статье: Лига чемпионов
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.09.2022 в 13:00
Динамо не падает. Оно лежит.
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Барселиниуc (землянин)
09.09.2022 в 12:59
Кривбасс-Верес! Це буде перемога!
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zloyded (Киев)
09.09.2022 в 12:36
На тиждень матчі АПЛ скасовано!!!
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Просто Толик (Одесса)
06.09.2022 в 11:37
Спасибо!
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