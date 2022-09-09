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Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
Какой футбол смотреть в течение недели
UA-Футбол традиционно подготовил для вас подборку лучших матчей на предстоящие выходные – с 9 по 11 сентября. Заметим, что в пятницу стало известно о переносе матчей очередного тура Чемпионата Англии из-за траура в Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Пятница, 9 сентября
Четвертый тур УПЛ начинается матчем с участием лидера – "Заря" сыграет на выезде с "Рухом". Вечером же можете обратить внимание на Францию, где "Ланс", который еще не проигрывал, а его атака забивает более двух голов за матч, встретится с "Труа".
- "Рух" - "Заря". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН
- "Ланс" - "Труа". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO
Суббота, 10 сентября
В Украине будут сыграны два матча высшего дивизиона - "Кривбасс" примет "Верес", а "Шахтер" встретится с "Черноморцем". В Англии в центре внимания будет противостояние "Сити" и "Тоттенхэма". В Испании будем следить, продолжит ли свою результативную серию Левандовский в игре с "Кадисом". В Германии "Бавария" попытается прервать ничейную серию в игре со "Штутгартом", но по именам привлекает матч "Лейпциг" - "Боруссия" Д. В Италии Виктор Коваленко и его "Специя" приедут в гости к "Наполи", а затем сыграют миланские гранды против "Торино" и "Сампдории". Во Франции "Марсель" сыграет с "Лиллем" Фонсеки.
- "Кривбасс" - "Верес". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
- "Наполи" - "Специя". Серия А. Начало 16:00. MEGOGO
- "Бавария" – "Штутгарт". Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports
- "Лейпциг" – "Боруссия" Д. Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports
- "Шахтер" – "Черноморец". УПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Вулвергемптон". АПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports
- ПСЖ – "Брест". Лига 1. Начало 18:00. MEGOGO
- "Интер" – "Торино". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". АПЛ. Начало 19:30. Setanta Sports
- "Кадис" – "Барселона". Ла Лига. Начало 19:30. MEGOGO
- "Сампдория" – "Милан". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
- "Марсель" – "Лилль". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 11 сентября
Последний день недели порадует нас днепровско-харьковским противостоянием. А еще мы увидим, что действительно ли дела "Динамо" в чемпионате очень плохие. В Англии должно состояться украинское дерби между Зинченко и Миколенко. Лидер Бундеслиги "Фрайбург" встретится с амбициозной "Боруссией" из Менхенгладбаха. Малиновский с "Аталантой" сыграет с "Кремонезе", а "Ювентус" примет "Салернитану". В Испании чемпионское шествие "Реала" попытается остановить "Мальорка".
- "Днепр-1" – "Металлист 1925". УПЛ. Начало в 13:00. 2+2/УНИАН
- "Аталанта" – "Кремонезе". Серия А. Начало 13:30. MEGOGO
- "Колос" - "Металлист". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
- "Реал" - "Мальорка". Ла Лига". Начало 15:00. MEGOGO
- "Арсенал" – "Эвертон". АПЛ. Начало в 16:00. Setanta Sports
- "Вест Гэм" - "Ньюкасл". АПЛ. Начало в 16:00. Setanta Sports
- "Динамо" – "Львов". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН
- "Фрайбург" – "Боруссия" М. Бундеслига. Начало 18:30. Setanta Sports
- "Ювентус" - "Салернитана". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
- "Монако" – "Лион". Лига 1. Начало 21:45. MEGOGO
- "Бетис" – "Вильярреал". Ла Лига. Начало в 22:00. MEGOGO
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