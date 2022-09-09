Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября

UA-Футбол традиционно подготовил для вас подборку лучших матчей на предстоящие выходные – с 9 по 11 сентября. Заметим, что в пятницу стало известно о переносе матчей очередного тура Чемпионата Англии из-за траура в Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Пятница, 9 сентября

Четвертый тур УПЛ начинается матчем с участием лидера – "Заря" сыграет на выезде с "Рухом". Вечером же можете обратить внимание на Францию, где "Ланс", который еще не проигрывал, а его атака забивает более двух голов за матч, встретится с "Труа".

"Рух" - "Заря". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН

УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН "Ланс" - "Труа". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO

Суббота, 10 сентября

В Украине будут сыграны два матча высшего дивизиона - "Кривбасс" примет "Верес", а "Шахтер" встретится с "Черноморцем". В Англии в центре внимания будет противостояние "Сити" и "Тоттенхэма". В Испании будем следить, продолжит ли свою результативную серию Левандовский в игре с "Кадисом". В Германии "Бавария" попытается прервать ничейную серию в игре со "Штутгартом", но по именам привлекает матч "Лейпциг" - "Боруссия" Д. В Италии Виктор Коваленко и его "Специя" приедут в гости к "Наполи", а затем сыграют миланские гранды против "Торино" и "Сампдории". Во Франции "Марсель" сыграет с "Лиллем" Фонсеки.

"Кривбасс" - "Верес". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports

УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports "Наполи" - "Специя". Серия А. Начало 16:00. MEGOGO

"Бавария" – "Штутгарт". Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports

"Лейпциг" – "Боруссия" Д. Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports

"Шахтер" – "Черноморец". УПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports

УПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports "Ливерпуль" – "Вулвергемптон". АПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports

ПСЖ – "Брест". Лига 1. Начало 18:00. MEGOGO

"Интер" – "Торино". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". АПЛ. Начало 19:30. Setanta Sports

"Кадис" – "Барселона". Ла Лига. Начало 19:30. MEGOGO

"Сампдория" – "Милан". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO

"Марсель" – "Лилль". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 11 сентября

Последний день недели порадует нас днепровско-харьковским противостоянием. А еще мы увидим, что действительно ли дела "Динамо" в чемпионате очень плохие. В Англии должно состояться украинское дерби между Зинченко и Миколенко. Лидер Бундеслиги "Фрайбург" встретится с амбициозной "Боруссией" из Менхенгладбаха. Малиновский с "Аталантой" сыграет с "Кремонезе", а "Ювентус" примет "Салернитану". В Испании чемпионское шествие "Реала" попытается остановить "Мальорка".