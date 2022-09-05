Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 5-11 сентября

UA-Футбол традиционно подготовил для вас подборку лучших матчей на следующую неделю – с 5 по 11 сентября.

Понедельник, 5 сентября

В УПЛ будут доигрывать третий тур, сначала "Минай" встретится с "Колосом", затем "Александрия" сыграет с "Металлистом". Вечером можно посмотреть, как Малиновский и его "Аталанта" будут экзаменовать новичка Серии А "Монцу".

"Минай" - "Колос". УПЛ. Начало в 13:00. Setanta Sports

"Александрия" – "Металлист". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports

"Монца" - "Аталанта". Серия А. Начало 19:30. MEGOGO

Вторник, 6 сентября

Наконец-то начинается групповой этап Лиги Чемпионов. И в первый же день мы увидим противостояние "Шахтера" с "Лейпцигом". Параллельно в группе F сыграют "Селтик" и "Реал". Разогревом будут поединки с участием "Челси" и "Боруссии" из Дортмунда, а матч с самой громкой вывеской сыграют ПСЖ и "Ювентус".

"Динамо" Загреб – "Челси". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Лейпциг" – "Шахтер". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Селтик" – "Реал". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

ПСЖ – "Ювентус". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Севилья" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Зальцбург" – "Милан". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Бенфика" - "Маккаби". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

Среда, 7 сентября

Из восьми матчей среди центральных назовем противостояние "Интера" и "Баварии". Но и "Наполи" с "Ливерпулем" интригуют. А еще Яремчук может сыграть за "Брюгге" против "Байера". В конце концов это Лига Чемпионов. Здесь любой матч сулит много интересного.

"Аякс" – "Рейнджерс". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Айнтрахт" – "Спортинг". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO

"Интер" – "Бавария". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO "Наполи" - "Ливерпуль. ЛЧ. Начало 22:00. MEGOGO

"Барселона" – "Виктория". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Тоттенхэм" - "Марсель". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Атлетико" - "Порту". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Брюгге" – "Байер". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO

Четверг, 8 сентября

Дальше наступает черед "Динамо" и "Днепра-1". Киевляне начинают свой путь в Лиге Европы с давним знакомым – "Фенербахче". Среди других матчей этого турнира в глаза бросается игра "Арсенала" с "Цюрихом", встреча МЮ с "Реал Сосьедадом", а также противостояние "Лацио" с "Фейеноордом".

"Днепр-1", как известно, стартует в Лиге Конференций. Его первый соперник – АЗ Алкмаар.

"Фенербахче" – "Динамо". ЛЕ. Начало 19:45. MEGOGO

ЛЕ. Начало 19:45. MEGOGO "Тюрих" - "Арсенал". ЛЕ. Начало 19:45. MEGOGO

"Лацио" - "Фейеноорд". ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO

МЮ – "Реал Сосъедад". ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO

"Днепр-1" – АЗ. ЛК. Начало в 22:00. MEGOGO

Пятница, 9 сентября

Четвертый тур УПЛ начинается матчем с участием лидера – "Заря" сыграет на выезде с "Рухом". Вечером же можете обратить внимание на Францию, где "Ланс", который еще не проигрывал, а его атака забивает более двух голов за матч, встретится с "Труа".

"Рух" - "Заря". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН

УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН "Ланс" - "Труа". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO

Суббота, 10 сентября

В Украине будут сыграны два матча высшего дивизиона - "Кривбасс" примет "Верес", а "Шахтер" встретится с "Черноморцем". В Англии в центре внимания будет противостояние "Сити" и "Тоттенхэма". В Испании будем следить, продолжит ли свою результативную серию Левандовский в игре с "Кадисом". В Германии "Бавария" попытается прервать ничейную серию в игре со "Штутгартом", но по именам привлекает матч "Лейпциг" - "Боруссия" Д. В Италии Виктор Коваленко и его "Специя" приедут в гости к "Наполи", а затем сыграют миланские гранды против "Торино" и "Сампдории". Во Франции "Марсель" сыграет с "Лиллем" Фонсеки.

"Кривбасс" - "Верес". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports

УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports "Наполи" - "Специя". Серия А. Начало 16:00. MEGOGO

"Бавария" – "Штутгарт". Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports

"Лейпциг" – "Боруссия" Д. Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports

"Шахтер" – "Черноморец". УПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports

УПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports "Ливерпуль" – "Вулвергемптон". ОПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports

ПСЖ – "Брест". Лига 1. Начало 18:00. MEGOGO

"Интер" – "Торино". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". ОПЛ. Начало 19:30. Setanta Sports

"Кадис" – "Барселона". Ла Лига. Начало 19:30. MEGOGO

"Сампдория" – "Милан". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO

"Марсель" – "Лилль". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO

Воскресенье, 11 сентября

Последний день недели порадует нас днепровско-харьковским противостоянием. А еще мы увидим, что действительно ли дела "Динамо" в чемпионате очень плохие. В Англии должно состояться украинское дерби между Зинченко и Миколенко. Лидер Бундеслиги "Фрайбург" встретится с амбициозной "Боруссией" из Менхенгладбаха. Малиновский с "Аталантой" сыграет с "Кремонезе", а "Ювентус" примет "Салернитану". В Испании чемпионское шествие "Реала" попытается остановить "Мальорка".