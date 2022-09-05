Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 5-11 сентября
Какой футбол смотреть в течение недели
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол традиционно подготовил для вас подборку лучших матчей на следующую неделю – с 5 по 11 сентября.
Понедельник, 5 сентября
В УПЛ будут доигрывать третий тур, сначала "Минай" встретится с "Колосом", затем "Александрия" сыграет с "Металлистом". Вечером можно посмотреть, как Малиновский и его "Аталанта" будут экзаменовать новичка Серии А "Монцу".
- "Минай" - "Колос". УПЛ. Начало в 13:00. Setanta Sports
- "Александрия" – "Металлист". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
- "Монца" - "Аталанта". Серия А. Начало 19:30. MEGOGO
Вторник, 6 сентября
Наконец-то начинается групповой этап Лиги Чемпионов. И в первый же день мы увидим противостояние "Шахтера" с "Лейпцигом". Параллельно в группе F сыграют "Селтик" и "Реал". Разогревом будут поединки с участием "Челси" и "Боруссии" из Дортмунда, а матч с самой громкой вывеской сыграют ПСЖ и "Ювентус".
- "Динамо" Загреб – "Челси". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Лейпциг" – "Шахтер". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Селтик" – "Реал". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- ПСЖ – "Ювентус". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Севилья" – "Манчестер Сити". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Зальцбург" – "Милан". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Бенфика" - "Маккаби". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
Среда, 7 сентября
Из восьми матчей среди центральных назовем противостояние "Интера" и "Баварии". Но и "Наполи" с "Ливерпулем" интригуют. А еще Яремчук может сыграть за "Брюгге" против "Байера". В конце концов это Лига Чемпионов. Здесь любой матч сулит много интересного.
- "Аякс" – "Рейнджерс". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Айнтрахт" – "Спортинг". ЛЧ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Интер" – "Бавария". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Наполи" - "Ливерпуль. ЛЧ. Начало 22:00. MEGOGO
- "Барселона" – "Виктория". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Тоттенхэм" - "Марсель". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Атлетико" - "Порту". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Брюгге" – "Байер". ЛЧ. Начало в 22:00. MEGOGO
Четверг, 8 сентября
Дальше наступает черед "Динамо" и "Днепра-1". Киевляне начинают свой путь в Лиге Европы с давним знакомым – "Фенербахче". Среди других матчей этого турнира в глаза бросается игра "Арсенала" с "Цюрихом", встреча МЮ с "Реал Сосьедадом", а также противостояние "Лацио" с "Фейеноордом".
"Днепр-1", как известно, стартует в Лиге Конференций. Его первый соперник – АЗ Алкмаар.
- "Фенербахче" – "Динамо". ЛЕ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Тюрих" - "Арсенал". ЛЕ. Начало 19:45. MEGOGO
- "Лацио" - "Фейеноорд". ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO
- МЮ – "Реал Сосъедад". ЛЕ. Начало в 22:00. MEGOGO
- "Днепр-1" – АЗ. ЛК. Начало в 22:00. MEGOGO
Пятница, 9 сентября
Четвертый тур УПЛ начинается матчем с участием лидера – "Заря" сыграет на выезде с "Рухом". Вечером же можете обратить внимание на Францию, где "Ланс", который еще не проигрывал, а его атака забивает более двух голов за матч, встретится с "Труа".
- "Рух" - "Заря". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН
- "Ланс" - "Труа". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO
Суббота, 10 сентября
В Украине будут сыграны два матча высшего дивизиона - "Кривбасс" примет "Верес", а "Шахтер" встретится с "Черноморцем". В Англии в центре внимания будет противостояние "Сити" и "Тоттенхэма". В Испании будем следить, продолжит ли свою результативную серию Левандовский в игре с "Кадисом". В Германии "Бавария" попытается прервать ничейную серию в игре со "Штутгартом", но по именам привлекает матч "Лейпциг" - "Боруссия" Д. В Италии Виктор Коваленко и его "Специя" приедут в гости к "Наполи", а затем сыграют миланские гранды против "Торино" и "Сампдории". Во Франции "Марсель" сыграет с "Лиллем" Фонсеки.
- "Кривбасс" - "Верес". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
- "Наполи" - "Специя". Серия А. Начало 16:00. MEGOGO
- "Бавария" – "Штутгарт". Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports
- "Лейпциг" – "Боруссия" Д. Бундеслига. Начало 16:30. Setanta Sports
- "Шахтер" – "Черноморец". УПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports
- "Ливерпуль" – "Вулвергемптон". ОПЛ. Начало в 17:00. Setanta Sports
- ПСЖ – "Брест". Лига 1. Начало 18:00. MEGOGO
- "Интер" – "Торино". Серия А. Начало 19:00. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". ОПЛ. Начало 19:30. Setanta Sports
- "Кадис" – "Барселона". Ла Лига. Начало 19:30. MEGOGO
- "Сампдория" – "Милан". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
- "Марсель" – "Лилль". Лига 1. Начало 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 11 сентября
Последний день недели порадует нас днепровско-харьковским противостоянием. А еще мы увидим, что действительно ли дела "Динамо" в чемпионате очень плохие. В Англии должно состояться украинское дерби между Зинченко и Миколенко. Лидер Бундеслиги "Фрайбург" встретится с амбициозной "Боруссией" из Менхенгладбаха. Малиновский с "Аталантой" сыграет с "Кремонезе", а "Ювентус" примет "Салернитану". В Испании чемпионское шествие "Реала" попытается остановить "Мальорка".
- "Днепр-1" – "Металлист 1925". УПЛ. Начало в 13:00. 2+2/УНИАН
- "Аталанта" – "Кремонезе". Серия А. Начало 13:30. MEGOGO
- "Колос" - "Металлист". УПЛ. Начало в 15:00. Setanta Sports
- "Реал" - "Мальорка". Ла Лига". Начало 15:00. MEGOGO
- "Арсенал" – "Эвертон". ОПЛ. Начало в 16:00. Setanta Sports
- "Вест Гэм" - "Ньюкасл". ОПЛ. Начало в 16:00. Setanta Sports
- "Динамо" – "Львов". УПЛ. Начало в 17:00. 2+2/УНИАН
- "Фрайбург" – "Боруссия" М. Бундеслига. Начало 18:30. Setanta Sports
- "Ювентус" - "Солернитана". Серия А. Начало 21:45. MEGOGO
- "Монако" – "Лион". Лига 1. Начало 21:45. MEGOGO
- "Бетис" – "Вильярреал". Ла Лига. Начало в 22:00. MEGOGO
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