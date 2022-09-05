Выезду в Лейпциг посвящается. Как Шахтер с Германией знакомился

"РБ Лейпциг" станет уже 12-й немецкой командой, с которой "Шахтер" сыграет в еврокубках. Никакая другая страна не делегировала столько своих представителей на матчи с "горняками". Для сравнения, в разное время оппонентами "оранжево-черных" в континентальных турнирах были по восемь клубов из Франции и Италии, 7 испанских и всего 6 английских команд. В своем самом памятном матче на европейской арене, финале Кубка УЕФА-2009, дончане взяли верх над представителем Германии "Вердером" (2:1). А когда-то и сам еврокубковый дебют "Шахтера" прошел под аккомпанемент немецкой речи соперников – в сентябре 1976 года "горняки" впервые стартовали в Кубке УЕФА, одолев по сумме двух матчей тогдашнего вице-чемпиона ГДР берлинское "Динамо": 3:0 дома и 1:1 в гостях.

Но первый раз на территории Германии "оранжево-черные" сыграли еще девятью годами ранее, в октябре 1967-го, когда команда под руководством Олега Ошенкова провела в Западном Берлине товарищеский поединок с местной "Гертой". Ниже – некоторые подробности того визита.

18 октября 1967 года "Шахтер" провел очередной матч чемпионата СССР, благодаря дублю Анатолия Пилипчука победив в Луганске "Зарю" (2:0). На следующий тур у "горняков" было "окно": в том сезоне, как и в нескольких предыдущих, в союзной высшей лиге участвовало нечетное количество команд, а потому в каждый матчевый день один из клубов оказывался свободным от игр. И дончане использовали эти 10-дневные "каникулы" для выездного спарринга с "Гертой", организованного по инициативе немецкой стороны.

20 октября транзитом через Москву "оранжево-черные" прилетели в восточноберлинский аэропорт Шенефельд, где их уже дожидался "собственный автобус советской футбольной команды", как значилось в программе пребывания донецкой делегации. В этом документе, составленном на двух языках, с немецкой педантичностью – в почасовом порядке и с указанием ответственных лиц – расписано все, чем принимающая сторона собиралась ублажить Russische knappen ("русских шахтеров"). Для "горняков", квартировавших в фешенебельном отеле Berlin, была подготовлена разнообразнейшая культурная программа. Помимо обзорной экскурсии по городу и экскурсий в зоологический сад и городской аквариум, она включала также посещение ночного ресторана Resi, поход в знаменитый Театр Запада (Theater des Westens) в Шарлоттенбурге на оперетту "Принцесса цирка", а также 2-часовую прогулку "за покупками в западном универмаге".

"Горняки" были просто поражены размахом культурной программы, которую для них организовала принимающая сторона, – рассказывал мне историк ФК "Шахтер" Алексей Бабешко. – А с учетом того, что лидеры той команды – Лобановский и Базилевич – были известными театралами и меломанами, это все воспринималось на "Ух ты!" Ну, а вишенкой на торте стало посещение берлинского пивоваренного завода Schultheiss (наверняка, с дегустацией), на котором уже более двух веков варят уникальный сорт фирменного пива Берлинское Белое.

Что до самой игры, которая пафосно именовалась интернациональным матчем дружбы, она состоялась 21 октября на легендарном берлинском "Олимпиаштадионе", в присутствии 15 тысяч зрителей. "Шахтер" провел поединок в таком составе: Коротких, Сальков, Головко (Дрозденко), Зима, Губич, Григорьев (Евсеенко), Глодянис, Базилевич, Пилипчук, Лобановский, Станкявичус. Игра закончилась победой "Герты" (которая в том сезоне уверенно выиграла свою региональную лигу и вышла в Бундеслигу) – 3:1. В первом тайме дублем отметился центрфорвард хозяев Дитер Крафчик. Вскоре после перерыва Олег Базилевич отыграл один мяч. А в середине второй половины Райнхольд Адельманн установил окончательный счет. После матча состоялся совместный банкет двух команд в отеле Ambassador, а на следующее утро – "общая беседа за кружкой пива" во время посещения донецкой делегацией офиса спортобщества Hertha BSC.

В предпоследний день пребывания в Западном Берлине "горняки" еще раз побывали на Олимпийском стадионе, но теперь уже в качестве зрителей – на товарищеской игре "Герты" и "Кельна". И наконец, уже перед отъездом в аэропорт каждый футболист "Шахтера" получил на прощание от гостеприимных берлинцев памятные (а главное – практичные и очень дефицитные в СССР) подарки: дорожную спортивную сумку Adidas и пару бутс той же фирмы (размер обуви всех игроков педантичные немцы выяснили заранее).

Однако, не обошлось в этом мини-турне и без ложки дегтя – уже по возвращении на родину. Оказалось, что республиканских и областных спортивных чиновников очень расстроило поражение (пусть и в товарищеском матче) от представителей "буржуазного Запада". 14 ноября 1967 года на заседании Президиума Донецкого облсовета Союза спортивных обществ и организаций результат поездки "Шахтера" признали неудовлетворительным, на что было в строгой форме указано главному тренеру команды Олегу Ошенкову.

Фото - архивные