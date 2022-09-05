  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Степаненко: Лейпциг – качественная немецкая команда с мощными игроками
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Лейпциг – качественная немецкая команда с мощными игроками

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Матч уже завтра

Степаненко: Лейпциг – качественная немецкая команда с мощными игроками

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко на пресс-конференции накануне первого матча ЛЧ нынешнего сезона с "Лейпцигом" ответил на вопросы журналистов.

– Игор Йовичевич сказал, вы просматривали матчи "Лейпцига". Какие выводы можно сделать и какие сильные стороны соперника выделить?

– Да, смотрели, в частности с "Айнтрахтом". "Лейпциг" – качественная немецкая команда с мощными игроками, которые демонстрируют быстрый, вертикальный футбол. У них быстрые нападающие, и мы должны быть внимательными и готовыми к этому. Мы много играли с немецкими клубами, и могу сказать, что с ними тяжело, тем не менее мы имели и имеем хорошие результаты в тех поединках. Завтра постараемся показать красивый футбол и добыть результат.

– Как настроение у молодых партнеров по команде, которым только предстоит дебютировать в Лиге чемпионов? Возможно, давали какие-то наставления?

– Я ничего никому не говорил. Помню свои ощущения перед первым матчем в Лиге чемпионов, я очень переживал, но единственное, что я услышал перед игрой: ты готов. Они готовы, Мистер тоже готов, я уверен, так что важно, чтобы они выходили, показывали то, что могут на данный момент, и просто наслаждались атмосферой, уровнем и полными трибунами. Думаю, у них есть все: талант, работоспособность и потенциал, чтобы играть в хороший футбол и добиваться результата.

Всі найяскравіші моменти матчу РБ Лейпциг - Шахтар доступні в режимі Live у нашому Telegram (https://t.me/+vv_DOdfbBFRkNzgy)

– Как возможно тренироваться и играть в футбол в условиях войны?

– Это для нас также впервые. Сложно описать свои чувства во время тренировок в Киеве, но день за днем мы подходим к тренировкам в таких условиях вообще без проблем. На тренировке ты должен быть готов к тому, что услышишь звуки тревоги, и тогда нужно уходить в укрытие. Но с каждым днем ты гордишься своей страной. Я тренируюсь и делаю все, что в моих силах, для своей страны. Таков наш путь, таков наш дух, мы должны это побороть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде