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Степаненко: Лейпциг – качественная немецкая команда с мощными игроками
Матч уже завтра
shakhtar.com
Полузащитник "
– Игор Йовичевич сказал, вы просматривали матчи "Лейпцига". Какие выводы можно сделать и какие сильные стороны соперника выделить?
– Да, смотрели, в частности с "Айнтрахтом". "Лейпциг" – качественная немецкая команда с мощными игроками, которые демонстрируют быстрый, вертикальный футбол. У них быстрые нападающие, и мы должны быть внимательными и готовыми к этому. Мы много играли с немецкими клубами, и могу сказать, что с ними тяжело, тем не менее мы имели и имеем хорошие результаты в тех поединках. Завтра постараемся показать красивый футбол и добыть результат.
– Как настроение у молодых партнеров по команде, которым только предстоит дебютировать в Лиге чемпионов? Возможно, давали какие-то наставления?
– Я ничего никому не говорил. Помню свои ощущения перед первым матчем в Лиге чемпионов, я очень переживал, но единственное, что я услышал перед игрой: ты готов. Они готовы, Мистер тоже готов, я уверен, так что важно, чтобы они выходили, показывали то, что могут на данный момент, и просто наслаждались атмосферой, уровнем и полными трибунами. Думаю, у них есть все: талант, работоспособность и потенциал, чтобы играть в хороший футбол и добиваться результата.
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– Как возможно тренироваться и играть в футбол в условиях войны?
– Это для нас также впервые. Сложно описать свои чувства во время тренировок в Киеве, но день за днем мы подходим к тренировкам в таких условиях вообще без проблем. На тренировке ты должен быть готов к тому, что услышишь звуки тревоги, и тогда нужно уходить в укрытие. Но с каждым днем ты гордишься своей страной. Я тренируюсь и делаю все, что в моих силах, для своей страны. Таков наш путь, таков наш дух, мы должны это побороть.
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