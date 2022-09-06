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Хорошо ли вы помните историю противостояний Шахтера с немецкими клубами? Квиз
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ФК Шахтар Донецьк
6 сентября донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов 2022/23. В рамках первого тура группового этапа ЛЧ "горняки" на выезде встретятся с немецким "Лейпцигом". "Быки" станут уже 11-й командой из Германии, с которой дончане сыграют в еврокубках.
Перед сегодняшним поединком мы предлагаем освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Германии, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей "Шахтера" против немцев исключительно во времена независимости Украины.
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