УЕФА запретил Шахтеру использовать лого United24 в матчах ЛЧ

Донецкий "Шахтер" не сможет использовать на форме логотип национальной платформы United24 в матчах Лиги чемпионов. Об этом пишет Tribuna.com.

УЕФА мотивирует это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.

Глобальная платформа United 24 создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского для помощи украинца, пострадавшим от российской агрессии.

Поэтому "Шахтер" в еврокубковых поединках будет выступать с титульным спонсором СКМ. Напомним, что сегодня "горняки" проведут матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Лейпцига". Начало - в 22:00.