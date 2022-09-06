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УЕФА запретил Шахтеру использовать лого United24 в матчах ЛЧ
Мотивация такого решения неоднозначная
Фото: ФК Шахтер Донецк
Донецкий "Шахтер" не сможет использовать на форме логотип национальной платформы United24 в матчах Лиги чемпионов. Об этом пишет Tribuna.com.
УЕФА мотивирует это решение тем, что согласно регламенту использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.
Глобальная платформа United 24 создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского для помощи украинца, пострадавшим от российской агрессии.
Поэтому "Шахтер" в еврокубковых поединках будет выступать с титульным спонсором СКМ. Напомним, что сегодня "горняки" проведут матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Лейпцига". Начало - в 22:00.
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