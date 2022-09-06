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Бригада из Венгрии. Стало известно, кто рассудит матч Фенербахче - Динамо

Лига Чемпионов
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Противостояние уже в этот четверг, 8 сентября

Бригада из Венгрии. Стало известно, кто рассудит матч Фенербахче - Динамо

Фото: Twitter

Новина українською

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Фенербахче" - "Динамо".

Арбитры в поле – из Венгрии, арбитры VAR – из Германии.

Главный арбитр – 43-летний Тамаш Богнар. Является арбитром FIFA с 2009 года. Матчи с участием "Динамо" в Лиге Европы судил уже дважды:

  • 25.10.2018. Лига Европы. Групповой раунд. "Ренн" - "Динамо" - 1:2
  • 07.11.2019. Лига Европы. Групповой раунд. "Копенгаген" - "Динамо" - 1:1

Во время обоих матчах Богнару ассистировали те же арбитры на линии – Балаж Бузаш и Петер Кобор. В поединке с "Ренном" 4-м арбитром также был Адам Фаркаш.

Арбитры матча "Фенербахче" - "Динамо":

Главный арбитр – Тамаш Богнар (Венгрия), Ассистенты – Балаж Бузаш, Петер Кобор (Венгрия), Четвертый арбитр – Адам Фаркаш (Венгрия), Видеопомощник рефери – Паскаль Мюллер (Германия), Ассистент видеопомощника рефери – Маркус Зинн (Германия).

Напомним, матч "Фенербахче" - "Динамо" состоится в четверг, 8 сентября в Турции. Начало - в 19:45.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Київ

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