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Бригада из Венгрии. Стало известно, кто рассудит матч Фенербахче - Динамо
Противостояние уже в этот четверг, 8 сентября
Фото: Twitter
Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Фенербахче" - "Динамо".
Арбитры в поле – из Венгрии, арбитры VAR – из Германии.
Главный арбитр – 43-летний Тамаш Богнар. Является арбитром FIFA с 2009 года. Матчи с участием "Динамо" в Лиге Европы судил уже дважды:
- 25.10.2018. Лига Европы. Групповой раунд. "Ренн" - "Динамо" - 1:2
- 07.11.2019. Лига Европы. Групповой раунд. "Копенгаген" - "Динамо" - 1:1
Во время обоих матчах Богнару ассистировали те же арбитры на линии – Балаж Бузаш и Петер Кобор. В поединке с "Ренном" 4-м арбитром также был Адам Фаркаш.
Арбитры матча "Фенербахче" - "Динамо":
Главный арбитр – Тамаш Богнар (Венгрия), Ассистенты – Балаж Бузаш, Петер Кобор (Венгрия), Четвертый арбитр – Адам Фаркаш (Венгрия), Видеопомощник рефери – Паскаль Мюллер (Германия), Ассистент видеопомощника рефери – Маркус Зинн (Германия).
Напомним, матч "Фенербахче" - "Динамо" состоится в четверг, 8 сентября в Турции. Начало - в 19:45.
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