  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСЖ - Ювентус: смотреть онлайн, прямая ВИДЕО трансляция матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Ювентус: смотреть онлайн, прямая ВИДЕО трансляция матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Смотреть онлайн прямая видеотрансляция матча ПСЖ - Ювентус, 6 сентября 2022, Лига Чемпионов

ПСЖ - Ювентус: смотреть онлайн, прямая ВИДЕО трансляция матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус". В начале сезона все отмечают убедительную игру чемпиона Франция, в то время как в Турине продолжается перестройка. Но одно дело громить местных середняков, другое – противостоять итальянскому гранду. Удастся ли Месси, Неймару и Мбаппе огорчить Старую Синьору, смотрите с помощью сервиса MEGOGO.

Лига Чемпионов. Первый тур
6 сентября. Париж. Парк де Пренс. 22:00
"Пари Сен-Жермен" - "Ювентус"

Прогноз на матч читайте здесь >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде