Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ - Ювентус: смотреть онлайн, прямая ВИДЕО трансляция матча
Смотреть онлайн прямая видеотрансляция матча ПСЖ - Ювентус, 6 сентября 2022, Лига Чемпионов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором встречаются "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус". В начале сезона все отмечают убедительную игру чемпиона Франция, в то время как в Турине продолжается перестройка. Но одно дело громить местных середняков, другое – противостоять итальянскому гранду. Удастся ли Месси, Неймару и Мбаппе огорчить Старую Синьору, смотрите с помощью сервиса MEGOGO.
Лига Чемпионов. Первый тур
6 сентября. Париж. Парк де Пренс. 22:00
"Пари Сен-Жермен" - "Ювентус"
Прогноз на матч читайте здесь >>>
Популярное сейчас
- УЕФА запретил Шахтеру использовать лого United24 в матчах ЛЧ
- Азербайджанский клуб вновь арендовал полузащитника Шахтера
- Состав сборной, победа Металлиста, лидерство Аталанты. Главные новости за 5 сентября
- С Мудриком, Траоре и Зубковым. Шахтер отправился на выезд в Лейпциг. Фото
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 15:39 Зарубежные МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- 20:45 Зарубежные Удобный соперник Роналду и родственные связи ПСЖ и Реала. Интересные факты о парах 1/8 финала ЛЧ
- 22:09 Зарубежные Определились все участники плей-офф Лиги Чемпионов