Так не мудрил даже Гвардиола. ЛЧ, группа E, 1-й тур. Динамо Загреб – Челси 1:0

Конечно же, игровой рисунок был понятен для всех еще до стартового свистка: "Челси" много владеет мячом, "Динамо" ждет шанса на контратаке. Первые 15 минут болельщики на "Максимире" наблюдали именно такой футбол. Стерлинг запорол прострел Обамеянга, сам Пьер-Эмерик затем не успел к кроссу с фланга в исполнении Хавертца.

Зато Загреб в рамках своего плана ответил убойно, подловив "Челси" в самой настоящей переходной фазе: Любичич выбил мяч в центральный круг, Петкович опередил Кулибали и сбросил снаряд в ноги Оршичу, который словно на велосипеде уехал от Фофана, и ткнул сферу мимо Кепы (1:0).

Забитый гол "Динамо" – невероятно интересный с точки зрения тактического разбора. Можно обвинить Калиду за то, что сенегалец не оказался первым на мяче. Можно предъявить претензии к Уэсли и Аспиликуэте, но любая из таких трактовок не будет полной. "Челси" подставила не просто высокая линия обороны, а "Эврика" от Тухеля. До перерыва англичане играли в гибрид:

– 4-2-1-3 с мячом в ногах (Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилвелл – Аспиликуэта (!), Ковачич – Маунт – Хавертц, Обамеянг, Стерлинг);

– и 3-4-3 без него (Кепа – Аспиликуэта, Фофана, Кулибали – Джеймс, Маунт, Ковачич, Чилвелл – Хавертц, Обамеянг, Стерлинг).

Ключевой игрок для трансформации – "опорник" Аспиликуэта. Правда, успеть сесть в тройку в момент передачи Любичича было нереально для испанца. Следовательно, сзади для Кулибали и Фофана возникла изоляция 2 в 2. Уэсли был статичен, Оршич наоборот, только набирал ход. Тухель устроил крайне рискованный эксперимент на фоне агрессивной схемы "Динамо Загреб" с двумя форвардами – и явно просчитался.

Впереди "Челси" типично для себя выглядел стерильно и неоригинально. К тому же, мяч порой почему-то отскакивал от вполне техничных игроков гостей, словно от дубовых. "Динамо" же в моменты редких вылазок к воротам Кепы реально выглядело интереснее. Аррисабалага справился с плотным выстрелом Адеми и перевел мяч в штангу после удара Ристовского уже на старте второго тайма.

К слову, в перерыве Тухель заменил бедолагу Аспиликуэту и выпустил Хакима Зиеша. Так же четко определить построение "Челси" на вторую половину встречи не представляется возможным, ведь "пенсионеры" буквально нависли над штрафной площадкой Ливаковича, а немецкий менеджер "синих" продолжил судорожно бросаться заменами (Жоржиньо, Броя, Кукурелья; Пулишич, прости господи).

Время стремительно таяло, к экватору 45-минутки лондонцы придумали только гол Обамеянга из офсайда. Под конец поединка "Челси" все-таки сподобился на штурм ворот Загреба: Джеймс проверил на прочность штангу, Ливакович потянул залпы Маунта и Зиеша. На этом – все.

"Челси" достиг апогея безыдейности в атаке. Тухель не просто нервничает, но и подставляет команду своими решениями. Ключевой игрок в лазарете, да и в целом стал пропускать много матчей. Солидная куча новичков банально пытается встроиться в систему. А "Динамо Загреб" классно воспользовалось проблемами именитого соперника – респект хорватскому гранду.

Лига чемпионов. Группа E, 1-й тур

Стадион: "Максимир" (Загреб)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Динамо Загреб" – "Челси" 1:0

Гол: Оршич (13)

"Динамо Загреб": Ливакович – Ристовский, Шутало, Перич – Мишич – Мохарамми (Лауритсен, 76), Любичич, Иванушец, Адеми (Батурина, 89) – Петкович (Дрмич, 90+8), Оршич (Шпикич, 77)

"Челси": Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чилвелл (Кукурелья, 71) – Аспиликуэта (Зиеш, 46), Ковачич (Жоржиньо, 59) – Маунт – Хавертц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75)

Предупреждения: Батурина (90+6) – Маунт (59), Кулибали (67), Тухель (76)