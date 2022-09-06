Лига чемпионов. Севилья - Манчестер Сити 0:4. Холандомания продолжается

Победа “Манчестер Сити” получилась легкой и уверенной. По выражению экс-игрока сборной Англии Рио Фердинанда, “команда Гвардиолы оставалась на первой передаче, немного поднимала скорость, когда ей было нужно, и вовремя забила свои голы”.

Травмы Уокера, Стоунза и Лапорта вынудили Гвардиолу использовать в матче с “Севильей” дебютантов. Экс-игрок “Андерлехта” Серхио Гомес впервые вышел в старте, первые минуты за “горожан” провел и экс-центрбек “Боруссии” Дортмунд Мануэль Аканджи. Швейцарец действовал в связке с Рубен Диаш и сыграл очень уверенно. Но нельзя сказать, что давление со стороны “Севильи” таило в себе что-то страшное.

Команда Лопетеги ужасно начала внутреннее первенство, набрав одно очко в четырех турах, и на первых минутах матча с “Сити” хозяева старались действовать энергично, с искрой. Трибуны им с этим помогали. Но за исключением удара Алехандро Гомес с угла вратарской (выше), хороших моментов у “Севильи” не было. В итоге за весь матч “Севилья” нанесет всего шесть ударов, один из них в створ, и не создаст ни одного голевого шанса.

У “Манчестер Сити” активным был Де Брюйне, вместе с Канселу и Фоденом бельгиец измывался над левым флангом “Севильи” и именно из этой зоны был забит первый гол в матче.

Прекрасное взаимодействие Силвы, Фодена и Де Брюйне, бельгиец вошел в штрафную и выполнил прострел на Холанда – 1:0. Норвежец начал свой рывок как раз в ту минуты, когда Де Брюйне получил мяч, и после подачи был в нужном времени в нужном месте. Не только своей скоростью и физическими данными Холанд обязанным своими голами, но прекрасным голевым чутьем и умением анализировать игру.

Only 31 players in Champions League history have scored more goals than Haaland. He has played in just 20 games ????#UCL pic.twitter.com/cMshb2kW60 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022

Гол Холанда оставался единственным для “Сити” во втором тайме, хотя мог забивать Де Брюйне, но его выход один на один после передачи Холанда получился неудачным.

Очень яркую игру проводил Фоден и приятно, что во втором тайме воспитаннику “Сити” удалось отметиться голом. 22-летний игрок атаки обыграл нескольких игроков “Севильи” и точно уложил мяч в сетку ударом с 20 метров.

Поучаствовал Фоден и в третьем голе. Он создал для себя момент, его удар парировал Буну, но Холанд вновь знал, где нужно оказаться на добивании. 3:0. Холанду понадобилось всего 20 матчей, чтобы забить 25 голов в Лиге чемпионов. Это новый рекорд турнира. Для сравнения ван Нистелрою для этого показателя понадобилось 30 игр, Филиппо Индзаги 30, Марио Гомесу 39, Бензема 41, Месси 42, Левандовскому и Мбаппе по 42 игры.

Последний гол в матче “Манчестер Сити” провел уже после серии замен, но отметились игроки, которые начали матч в старте. Канселу выполнил подачу с фланга, а Диаш с “позиции Холанда” положил мяч в сетку.

Первый день группового раунда Лиги чемпионов 2022/23 подарил немало сенсаций, но при таком разрыве в уровнях “Севильи” и “Сити” неожиданности на “Рамон Санчес Писхуане” быть не могло.

Лига чемпионов, группа G, первый тур. Севилья, “Рамон Санчес Писхуан”

“Севилья” – “Манчестер Сити” 0:4

Голы: Холанд 20, Фоден 58, Холанд 67, Диаш 90+2

“Севилья”: Буну – Навас, Кармона, Ньянзу, Акунья – Гудель, Дилэйни (Хордан 46) – Гомес (Сусо 73), Ракитич (Мир 46), Теллес (Долберг 46) – Иско (Янузай 78)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Гомес, Диаш, Аканджи, Канселу – Силва, Родри (Филлипс 78), Де Брюйне (Марез 78) – Грилиш (Гюндоган 62), Холанд (Альварес 70), Фоден (Палмер 70)

Предупреждение: Мир 89