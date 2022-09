Лига чемпионов. Севилья - Манчестер Сити 0:4. Холандомания продолжается

Победа “Манчестер Сити” получилась легкой и уверенной. По выражению экс-игрока сборной Англии Рио Фердинанда, “команда Гвардиолы оставалась на первой передаче, немного поднимала скорость, когда ей было нужно, и вовремя забила свои голы”.

Травмы Уокера, Стоунза и Лапорта вынудили Гвардиолу использовать в матче с “Севильей” дебютантов. Экс-игрок “Андерлехта” Серхио Гомес впервые вышел в старте, первые минуты за “горожан” провел и экс-центрбек “Боруссии” Дортмунд Мануэль Аканджи. Швейцарец действовал в связке с Рубен Диаш и сыграл очень уверенно. Но нельзя сказать, что давление со стороны “Севильи” таило в себе что-то страшное.

Команда Лопетеги ужасно начала внутреннее первенство, набрав одно очко в четырех турах, и на первых минутах матча с “Сити” хозяева старались действовать энергично, с искрой. Трибуны им с этим помогали. Но за исключением удара Алехандро Гомес с угла вратарской (выше), хороших моментов у “Севильи” не было. В итоге за весь матч “Севилья” нанесет всего шесть ударов, один из них в створ, и не создаст ни одного голевого шанса.

У “Манчестер Сити” активным был Де Брюйне, вместе с Канселу и Фоденом бельгиец измывался над левым флангом “Севильи” и именно из этой зоны был забит первый гол в матче.

Прекрасное взаимодействие Силвы, Фодена и Де Брюйне, бельгиец вошел в штрафную и выполнил прострел на Холанда – 1:0. Норвежец начал свой рывок как раз в ту минуты, когда Де Брюйне получил мяч, и после подачи был в нужном времени в нужном месте. Не только своей скоростью и физическими данными Холанд обязанным своими голами, но прекрасным голевым чутьем и умением анализировать игру.

Only 31 players in Champions League history have scored more goals than Haaland. He has played in just 20 games ????#UCL pic.twitter.com/cMshb2kW60