ЛЧ. Боруссия Д разгромила Копенгаген в стартовом матче группового этапа

Лига чемпионов

Группа G, первый тур

"Зигналь Идуна Парк"

Главный арбитр: Франсуа Летексьер (Франция)

"Боруссия" возвращается в Лигу чемпионов с победы. Пусть и не против топовой европейской команды, но "Зигналь Идуна Парк" нуждалась в этих трех очках. Под безумную поддержку трибун "Боруссия" их получила без проблем.

Очевидная доминация немцев наблюдалась на протяжении всех 90 минут. Главной задачей команды Терзича было разгадать, как же пробить оборонительную стену “Копенгагена” – гости стояли стеной. За первые пол часа на хорошую ударную позицию удалось только однажды, и то Модест с нее пробил выше ворот.

Правда, все оказалось гораздо проще: "львы" со временем просто устали и от большой интенсивности, и от громких трибун, которые давили при каждой атаке. На 35-й минуте дортмундцы провели атаку буквально на прямых ногах, которую завершил Ройс ударом из пределов штрафной. До этого они на пару с Брандтом прошли пятерых игроков без особой оппозиции.

Еще через семь минут хозяева вели уже в два мяча. Дортмундцы короткими передачами вывели Геррейро на пустые ворота – он не ошибся. "Копенгагену" нужно было отдохнуть.

И эти 15 минут помогли гостям. Сразу же на старте второго тайма они могли даже отквитать один гол, но удар Ларагера с расстрельной позиции потянул голкипер "шмелей". Но это все, что создали за 90 минут "львы". Разве можно вспомнить еще гол на последних минутах второго тайма, однако он был отменен из-за офсайда.

Хотя даже это взятие ворот ничем уже бы не помогло гостям. На тот момент счет был уже 3:0, ведь Беллингем все-таки нашел щель в штрафной, вбежал туда и в касание замкнул прострел Рейны. Кстати, на счету 19-летнего американца сегодня было два ассиста.

"Боруссия" была на две головы сильнее, а забила на три гола больше соперника. На данный момент дортмундцы возглавляют таблицу и вряд ли их сдвинет "Севилья" или "Ман Сити" оттуда до конца тура. Теперь нужно готовиться к выезду в Англию. А Копенгагену нужно просто отдохнуть.

Боруссия Дортмунд – Копенгаген 3:0

Голы: Ройс 35, Геррейро 42, Беллингем 83

Боруссия Дортмунд: Майер – Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейро (Роте 86) – Озкан (Джан 66), Беллингем – Брандт (Озкан 66), Ройс, Азар (Рейна 23) – Модест (Мукоко 67)

Копенгаген: Райан – Дикс (Елерт 81), Хочолава (Бойлесен 81), Вавро, Кристансен – Фальк Йенсен, Лерагер – Клаэссон, Зека (Соренсен 72), Дарами (Гаральдссон 60) – Корнелиус

Предупреждения: Хочолава 27, Лерагер 61