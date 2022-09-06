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Первый тур - первая сенсация. Динамо (Загреб) - Челси 1:0. Обзор матча, видео гола
Динамо (Загреб) - Челси ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" (Загреб) сумело удивить общественность уже на старте сезона. Хорваты не просто отобрали очки у одного из фаворитов группы, а урвали полноценную победу. Англичане ничем не смогли ответить на быстрый гол соперника. У Томаса Тухеля будет немало пищи для анализа – его подопечные наделали ошибок на несколько игр вперед.
Смотрите видеосмотр матча Лиги чемпионов "Динамо" (Загреб) – "Челси".
Лига чемпионов. Группа E, 1-й тур
Стадион: "Максимир" (Загреб)
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Гол: Оршич (13)
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