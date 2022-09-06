Первый тур - первая сенсация. Динамо (Загреб) - Челси 1:0. Обзор матча, видео гола

"Динамо" (Загреб) сумело удивить общественность уже на старте сезона. Хорваты не просто отобрали очки у одного из фаворитов группы, а урвали полноценную победу. Англичане ничем не смогли ответить на быстрый гол соперника. У Томаса Тухеля будет немало пищи для анализа – его подопечные наделали ошибок на несколько игр вперед.

Смотрите видеосмотр матча Лиги чемпионов "Динамо" (Загреб) – "Челси".

Лига чемпионов. Группа E, 1-й тур

Стадион: "Максимир" (Загреб)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Динамо Загреб" – "Челси" 1:0

Гол: Оршич (13)