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РБ Лейпциг – Шахтер. 0:1. Безобразная ошибка от Гулачи – Видео

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Выходим вперед благодаря курьезу

РБ Лейпциг – Шахтер. 0:1. Безобразная ошибка от Гулачи – Видео

Скріншот з трансляції

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"Шахтер" открывает счет в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига". Марьян Швед забивает в своем дебютном матче в основной сетке ЛЧ.

  • Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Петер Гулачи буквально выкатил мяч в ноги Шведу. Курьезный мяч.

16' Марьян Швед – 0:1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марьян Швед РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
06.09.2022 в 22:41
Молодці!
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