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РБ Лейпциг – Шахтер. 0:1. Безобразная ошибка от Гулачи – Видео
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Скріншот з трансляції
"Шахтер" открывает счет в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига". Марьян Швед забивает в своем дебютном матче в основной сетке ЛЧ.
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Петер Гулачи буквально выкатил мяч в ноги Шведу. Курьезный мяч.
16' Марьян Швед – 0:1.
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
06.09.2022 в 22:41
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