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Не заметили. Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген 3:0. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Боруссия (Дортмунд) - Копенгаген ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Не заметили. Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Дания на этой неделе могла обойти Украину в Таблице коэффициентов – если бы ее представители взяли максимум очков, а наши провалились. Однако этого уже не будет, ведь "Копенгаген" "сгорел" на поле "Боруссии". Вообще без шансов.

Дортмунд этим матчем и этим результатом показал, что имеет большие амбиции в этой Лиге чемпионов. Смотрите видеообзор матча первого тура турнира в группе G.

ЛЧ. Группа G. Первый тур
"Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген" 3:0
Голы: Ройс 35, Геррейро 42, Беллингем 83

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Копенгаген
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