Не заметили. Боруссия (Дортмунд) – Копенгаген 3:0. Обзор матча, видео голов

Дания на этой неделе могла обойти Украину в Таблице коэффициентов – если бы ее представители взяли максимум очков, а наши провалились. Однако этого уже не будет, ведь "Копенгаген" "сгорел" на поле "Боруссии". Вообще без шансов.

Дортмунд этим матчем и этим результатом показал, что имеет большие амбиции в этой Лиге чемпионов. Смотрите видеообзор матча первого тура турнира в группе G.

ЛЧ. Группа G. Первый тур

"Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген" 3:0

Голы: Ройс 35, Геррейро 42, Беллингем 83