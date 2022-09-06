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Бензема получил повреждение в матче с Селтиком

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Скорейшего возвращения на поле

Бензема получил повреждение в матче с Селтиком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема получил повреждение в матче первого тура Лиги чемпионов против "Селтика" (0:0, первый тайм). Француз покинул поле прихрамывая на правую ногу.

Повреждение Карим получил на 30 минуте встречи. Его заменил Эден Азар.

Сроки восстановления пока неизвестны.

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В статье: Карим Бензема Лига чемпионов Реал (Мадрид) Селтик (Глазго)
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