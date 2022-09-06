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Бензема получил повреждение в матче с Селтиком
Скорейшего возвращения на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Карим Бензема получил повреждение в матче первого тура Лиги чемпионов против "Селтика" (0:0, первый тайм). Француз покинул поле прихрамывая на правую ногу.
Повреждение Карим получил на 30 минуте встречи. Его заменил Эден Азар.
Сроки восстановления пока неизвестны.
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