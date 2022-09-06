Две изысканных атаки от Парижа. ПСЖ – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Первый топ-матч нового сезона Лиги чемпионов проходит во Франции. ПСЖ начинает поход за очередной мечтой своего владельца выиграть главный евротрофей и начинает удачно. Особенно это касается молодой звезды Килиана Мбаппе, уже к 22-й минуте оформившего дубль.

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Напомним, что вместе с парижанами и туринцами в одной группе выступают "Бенфика" и "Маккаби" Хайфа.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур

ПСЖ – "Ювентус" 2:0

Голы: Мбаппе 5, Мбаппе 22

Первый гол Мбаппе

Второй гол Мбаппе