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Париж забивает изысканно. ПСЖ – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
Главный матч дня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Первый топ-матч нового сезона Лиги чемпионов проходит во Франции. ПСЖ начинает поход за очередной мечтой своего владельца выиграть главный евротрофей и начинает удачно. Особенно это касается молодой звезды Килиана Мбаппе, уже к 22-й минуте оформившего дубль. Однако Париж решил не добивать соперника, а в начале второй половины пропустил и сам: Маккенни замкнул подачу с фланга после розыгрыша углового.
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Напомним, что вместе с парижанами и туринцами в одной группе выступают "Бенфика" и "Маккаби" Хайфа.
Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
ПСЖ – "Ювентус" 2:1
Голы: Мбаппе 5, Мбаппе 22 - Маккенни 53
Первый гол Мбаппе
Второй гол Мбаппе
Гол Маккенни
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