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С голевой передачей экс-игрока Шахтера. Зальцбург - Милан 1:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Зальцбург - Милан ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

С голевой передачей экс-игрока Шахтера. Зальцбург - Милан 1:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион Италии начал свой поход в Лиге чемпионов с очень непростого поединка против "Зальцбурга". "Милан" первым пропустил, но еще до перерыва сумел отыграться. Сначала забил нападающий "быков" Окафор после передачи экс-игрока "Шахтера" Фернандо. Уже дальше ответил Салемакерс.

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Зальцбург" – "Милан".

ЛЧ. Группа Е. Первый тур
"Зальцбург" - "Милан"
Голы: Окафор 28 - Салемакерс 49

Гол Окафора

Гол Салемакерса

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В статье: Зальцбург (Австрия) Милан
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