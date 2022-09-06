Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С голевой передачей экс-игрока Шахтера. Зальцбург - Милан 1:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)
Зальцбург - Милан ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Италии начал свой поход в Лиге чемпионов с очень непростого поединка против "Зальцбурга". "Милан" первым пропустил, но еще до перерыва сумел отыграться. Сначала забил нападающий "быков" Окафор после передачи экс-игрока "Шахтера" Фернандо. Уже дальше ответил Салемакерс.
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Зальцбург" – "Милан".
ЛЧ. Группа Е. Первый тур
"Зальцбург" - "Милан"
Голы: Окафор 28 - Салемакерс 49
Гол Окафора
Гол Салемакерса
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- "Ситуация беспрецедентна" - МАГАТЭ опубликовало отчет о радиационной безопасности на ЗАЭС
- Норвежец отстранён от сборной из-за решения перейти в российский клуб
- РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 15:00 Прогнозы на футбол Ранее не встречались. Динамо Загреб – Челси. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги чемпионов на 06.09.22
- 16:14 Зарубежные Милан заявился на Лигу чемпионов без Ибрагимовича
- 15:39 Зарубежные МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022