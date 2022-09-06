С голевой передачей экс-игрока Шахтера. Зальцбург - Милан 1:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)

Чемпион Италии начал свой поход в Лиге чемпионов с очень непростого поединка против "Зальцбурга". "Милан" первым пропустил, но еще до перерыва сумел отыграться. Сначала забил нападающий "быков" Окафор после передачи экс-игрока "Шахтера" Фернандо. Уже дальше ответил Салемакерс.

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Зальцбург" – "Милан".

ЛЧ. Группа Е. Первый тур

"Зальцбург" - "Милан"

Голы: Окафор 28 - Салемакерс 49

Гол Окафора