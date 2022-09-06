Холанду понадобилось 20 матчей, чтобы забить 24 гола в Лиге чемпионов. Роналду сделал это за 63

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд открыл счет в матче против "Севильи" (1:0, перерыв). Этот гол стал 24-м для норвежца в Лиге чемпионов.

Эрлинг сделал это всего за 20 матчей в ЛЧ.

Сколько понадобилось матчей другим нападающим, чтобы достичь отметки в 24 забитых мяча: