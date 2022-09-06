Лига Чемпионов
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Холанду понадобилось 20 матчей, чтобы забить 24 гола в Лиге чемпионов. Роналду сделал это за 63
Холанд первый по результативности в ЛЧ
Фото: https://twitter.com/ManCity
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд открыл счет в матче против "Севильи" (1:0, перерыв). Этот гол стал 24-м для норвежца в Лиге чемпионов.
Эрлинг сделал это всего за 20 матчей в ЛЧ.
Сколько понадобилось матчей другим нападающим, чтобы достичь отметки в 24 забитых мяча:
- 29 – Индзаги, Ван Нистелрой;
- 35 – Марио Гомес;
- 40 – Бензема;
- 41 – Мбаппе;
- 42 – Маккай, Левандовский, Месси;
- 63 – Роналду.
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