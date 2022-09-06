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Холанду понадобилось 20 матчей, чтобы забить 24 гола в Лиге чемпионов. Роналду сделал это за 63

Лига Чемпионов
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Холанд первый по результативности в ЛЧ

Холанду понадобилось 20 матчей, чтобы забить 24 гола в Лиге чемпионов. Роналду сделал это за 63

Фото: https://twitter.com/ManCity

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд открыл счет в матче против "Севильи" (1:0, перерыв). Этот гол стал 24-м для норвежца в Лиге чемпионов.

Эрлинг сделал это всего за 20 матчей в ЛЧ.

Сколько понадобилось матчей другим нападающим, чтобы достичь отметки в 24 забитых мяча:

  • 29 – Индзаги, Ван Нистелрой;
  • 35 – Марио Гомес;
  • 40 – Бензема;
  • 41 – Мбаппе;
  • 42 – Маккай, Левандовский, Месси;
  • 63 – Роналду.
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В статье: Криштиану Роналду Лига чемпионов Манчестер Сити Севилья Эрлинг Холанд
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