ЛЧ. Довольно скучная ничья между Зальцбургом и Миланом

Лига Чемпионов. Групповой турнир

Группа Е. Первый тур

Зальцбург. "Ред Булл Арена"

"Ред Булл Зальцбург" - "Милан" 1:1

Голы: Окафор 28 - Салемакерс 40

"Зальцбург": Кон, Улмер, Павлович, Соле (Бернардо 42), Дедич, Зайвальд, Кьергор, Капальдо, Камери (Шешко 65), Окафор (Адаму 90+2), Фернандо (Гурна-Дуат 65)



"Милан": Маньян, Калабрия (Дест 57), Калулу, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Побега 57), Салемакерс (Мессиас 80), Де Кетеларе (Диас 70), Леау, Жиру (Ориги 57)

Предупреждения: Капальдо 17, Гурна-Дуат 68 - Томори 38, Калабрия 44, Диас 89, Ориги 90+1

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Ожидался яркий интересный матч радостных команд, играющих в интенсивный футбол с высоким прессингом. От "электрической атаки "Зальцбурга" с, возможно, новыми Холандом и Мане" предостерегал главный тренер "Милана" Стефано Пиоли, а Маттиас Яйссле и его подопечные заявляли, что желают удивить соперника интенсивностью и темпом. Сам же соперник применил эти качества в дерби против "Интера" в субботу, был вдохновлен победой (3:2) и желал продолжить.

Впрочем, на выходе получилась довольно скучная игра. Команды вроде бы старались, пытались прессинговать, атаковать. Нанесли 30 ударов по воротам. Но делали все осторожно, без риска. И неудачно. Ударов издали было почти в два раза больше, чем из пределов штрафной, да и последние преимущественно не были опасными. "Милан" владел мячом почти в два раза больше, но до финального штурма пробивал по воротам почти в два раза меньше. Ничья здесь точно закономерна.

В первой четверти матча разве что Жиру пробил во вратаря с острого угла. В начале второй Беннасер заснул перед своей штрафной, перешедший из "Шахтера" Фернандо оставил Окафору, тот слева прошел Калулу, пробросив ему мяч между ногами, и покатил в угол. В концовке второй Беннасер бросил Леау в прорыв, герой дерби с двумя голами и ассистом прострелил в штрафную, а Салемакерс, единственная замена Пиоли в "старте" по сравнению с дерби, получил уйму времени для удара.

Второй тайм лучше начали хозяева, но ничего не добились в атаке. Концовку матча уже гораздо лучше провели гости, но собрали больше желтых карточек, чем опасных ударов по воротам. Правда, на последних секундах Леау мог принести своей команде вторую гостевую победу в турнире подряд, чего не случалось с 2009-го года. Стойка остановила.

В пяти сезонах в групповом турнире Лиги Чемпионов "Зальцбург" не проигрывал первый матч. Также он не проигрывает шестой домашний матч в турнире подряд. Серьезная команда, которая поборется за выход из группы. В предыдущем сезоне ей удалось выйти. Стратегически эта ничья лучше для "Милана", но после победы "Динамо" Загреб над "Челси" ничего нельзя утверждать. Кроме того, что уровень игры в группе Е, судя по первому туру, обещает быть довольно низким.