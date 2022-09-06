Лига Чемпионов, группа H. 1-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Ювентус 2:1

Голы: Мбаппе 5, 22 – Маккенни 53

"ПСЖ": Доннарумма – Серхио Рамос, Маркиньос, Кимпембе – Хакими (Мукиеле, 78), Верратти (Саншеш, 86), Витинья (Данилу, 78), Нуну Мендеш – Месси (Солер, 85), Мбаппе, Неймар

"Ювентус": Перин – Бремер, Бонуччи, Данило – Куадрадо (Де Шильо, 74), Рабьо (Кин, 87), Паредес, Миретти (Маккенни, 46), Костич – Влахович, Милик (Локателли, 68)

Предупреждения: Рамос 25, Миретти 45+1, Верратти 65 – Бремер 25, Данило 73

"Пари Сен-Жермен" ожидаемо победил "Ювентус" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов. Исход встречи решил дубль Килиана Мбаппе в первые полчаса. Париж на старте сезона выглядит не только самой яркой, но и просто лучшей командой Европы, в то время как команда Макса Аллегри просто страдает на футбольном поле, и заставляет страдать вместе с собой всех зрителей. К тому же "старая синьора" приехала без доброй половины своих звёзд. Но всё равно всё закончилось лишь минимальной победой хозяев, несмотря на очевидное игровое превосходство французов.

С дебюта встречи Париж принялся учить "Ювентус" футбольной эстетике. Уже на пятой минуте Неймар гениальной передачей с носка вывел Мбаппе на Перина, и тот слёту влепил в дальний угол. Трио нападения вместе с Верратти и Хакими с Мендешем заставляли восторгаться буквально каждой атакой, даже если она не доводила до остроты. "Юве" в это время просто терпеливо наблюдал.

В конце концов одна из комбинаций дала результат – Верратти, Месси, Мбаппе, Хакими и снова Мбаппе. Блестящий розыгрыш в одно касание оставил не у дел всю оборону гостей, и Килиан снова обошёлся без приёма, и сразу пульнул в нижний угол Перина. "Ювентус" продолжал смотреть футбол. Неймар и Мбаппе откровенно доминировали над соперниками, а в ответ те банально рубили их по ногам. Бремер и Миретти по разу врезали суперзвёздам, чтобы те не зазнавались. Больше ответить им было нечего.

После перерыва Аллегри включил свой дар гейм-менеджемента, и его замена моментально сработала, хоть и благодаря помощи соперника. Маккенни отыграл один мяч после грубой ошибки Доннаруммы. Джиджи сначала пошёл на выход, потом передумал, и позволил американцу пробить по пустующим воротам. На кураже Влахович ещё раз проверил кипера хозяев ударом головой, но на этот раз Джиджи был на месте.

"ПСЖ" отошёл от шока, забрал инициативу в свои руки, и уже не позволил гостям вернуться в игру. И самым печальным в этом всём была реакция Аллегри. Вместо попытки отыграться, рискнуть и сыграть первым номером – замены с прицелом нейтрализацию Парижа. Сначала второй форвард Милик ушёл с поля, и его место занял Локателли, цементирующий центр. А апофеозом стала замена Куадрадо на Де Шильо. "ПСЖ" всё равно создавал моменты, но третий так и не забил. В этом смысле логика Аллегри сработала. Но отыграться "Ювентус" мог только при дичайшем стечении обстоятельств.

2:1. Париж провёл невероятный по красоте матч, порадовав зрителей парочкой феноменальных мячей. Неймар в такой форме выглядит лучшим футболистом в мире, а его команда в целом – неожиданно стала единым целым с приходом Кристофа Галтье. Хотя по классике "ПСЖ" свой перевес на табло нужным образом не отобразил. А "Ювентус" занимался тем, что всячески мешал творить сопернику, но при этом забыв о своей собственной игре. Уродливо, беспардонно, но чёрт возьми, всего 2:1.