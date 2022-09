Эден Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года – Видео

Эден Азар забил третий гол "Реала" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". Этот гол стал первым для бельгийца с 2020 года.

Eden Hazard scores in the Champions League for the first time since 2020 ⚽️#UCL pic.twitter.com/3ekEr9mCaA