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Эден Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года – Видео
Возвращается?
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
Эден Азар забил третий гол "Реала" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". Этот гол стал первым для бельгийца с 2020 года.
Eden Hazard scores in the Champions League for the first time since 2020 ⚽️#UCL pic.twitter.com/3ekEr9mCaA— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 6, 2022
Последний гол Азар забил в ворота "Интера" 25 ноября 2020 года. Тот матч закончился со счетом 2:0 в пользу мадридцев.
До этого матча в этом сезоне Азар провел всего 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 12 миллионов евро.
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