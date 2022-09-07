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Эден Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года – Видео

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Эден Азар забил в Лиге чемпионов впервые с 2020 года – Видео

Фото: twitter.com/ChampionsLeague

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Эден Азар забил третий гол "Реала" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика". Этот гол стал первым для бельгийца с 2020 года.

Последний гол Азар забил в ворота "Интера" 25 ноября 2020 года. Тот матч закончился со счетом 2:0 в пользу мадридцев.

До этого матча в этом сезоне Азар провел всего 2 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в 12 миллионов евро.

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В статье: Эден Азар Лига чемпионов Реал (Мадрид) Селтик (Глазго)
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