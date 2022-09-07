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С шедевром от Гримальдо. Видеообзор победы Бенфики над Маккаби (Хайфа) в Лиге чемпионов (2:0)
Бенфика - Маккаби (Хайфа) ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч остался в тени других противостояний игрового дня, ведь здесь не было европейских грандов (хотя "Бенфика" – клуб с историей и амбициями). Однако футбол стоило посмотреть хотя бы ради гола Гримальдо. Он выдал шедевр дальним ударом – вогнал под перекладину далеко из-за пределов штрафной площади.
В общей сложности "Бенфика" спокойно взяла три очка и вместе с ПСЖ возглавляет группу Н после первого тура.
Смотрите видеообзор матча "Бенфика" – "Маккаби" (Хайфа).
ЛЧ. Группа Н. Первый тур
"Бенфика" - "Маккаби" (Хайфа) 2:0
Голы: Рафа Силва 49, Гримальдо 54
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