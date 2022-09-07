  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. С шедевром от Гримальдо. Видеообзор победы Бенфики над Маккаби (Хайфа) в Лиге чемпионов (2:0)
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С шедевром от Гримальдо. Видеообзор победы Бенфики над Маккаби (Хайфа) в Лиге чемпионов (2:0)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Бенфика - Маккаби (Хайфа) ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

С шедевром от Гримальдо. Видеообзор победы Бенфики над Маккаби (Хайфа) в Лиге чемпионов (2:0)

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч остался в тени других противостояний игрового дня, ведь здесь не было европейских грандов (хотя "Бенфика" – клуб с историей и амбициями). Однако футбол стоило посмотреть хотя бы ради гола Гримальдо. Он выдал шедевр дальним ударом – вогнал под перекладину далеко из-за пределов штрафной площади.

В общей сложности "Бенфика" спокойно взяла три очка и вместе с ПСЖ возглавляет группу Н после первого тура.

Смотрите видеообзор матча "Бенфика" – "Маккаби" (Хайфа).

ЛЧ. Группа Н. Первый тур
"Бенфика" - "Маккаби" (Хайфа) 2:0
Голы: Рафа Силва 49, Гримальдо 54

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Маккаби (Хайфа)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде