С шедевром от Гримальдо. Видеообзор победы Бенфики над Маккаби (Хайфа) в Лиге чемпионов (2:0)

Этот матч остался в тени других противостояний игрового дня, ведь здесь не было европейских грандов (хотя "Бенфика" – клуб с историей и амбициями). Однако футбол стоило посмотреть хотя бы ради гола Гримальдо. Он выдал шедевр дальним ударом – вогнал под перекладину далеко из-за пределов штрафной площади.

В общей сложности "Бенфика" спокойно взяла три очка и вместе с ПСЖ возглавляет группу Н после первого тура.

Смотрите видеообзор матча "Бенфика" – "Маккаби" (Хайфа).

ЛЧ. Группа Н. Первый тур

"Бенфика" - "Маккаби" (Хайфа) 2:0

Голы: Рафа Силва 49, Гримальдо 54