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Голевая машина Холанд. Севилья - Манчестер Сити 0:4. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Севилья - Манчестер Сити ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Голевая машина Холанд. Севилья - Манчестер Сити 0:4. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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У команды Хулена Лопетеги не все клеится в Примере, так что не удивительно, что она проиграла "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Холанд-машину остановить не удалось. Норвежец оформил дубль, замахнувшись на очередные рекорды Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" со старта вырывается вперед в своей группе. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура.

Лига чемпионов, группа G, первый тур. Севилья, “Рамон Санчес Писхуан”
“Севилья” – “Манчестер Сити” 0:4
Голы: Холанд 20, Фоден 58, Холанд 67, Диаш 90+2

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В статье: Манчестер Сити Севилья Эрлинг Холанд
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