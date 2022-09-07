Голевая машина Холанд. Севилья - Манчестер Сити 0:4. Обзор матча, видео голов

У команды Хулена Лопетеги не все клеится в Примере, так что не удивительно, что она проиграла "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Холанд-машину остановить не удалось. Норвежец оформил дубль, замахнувшись на очередные рекорды Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" со старта вырывается вперед в своей группе. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура.

Лига чемпионов, группа G, первый тур. Севилья, “Рамон Санчес Писхуан”

“Севилья” – “Манчестер Сити” 0:4

Голы: Холанд 20, Фоден 58, Холанд 67, Диаш 90+2