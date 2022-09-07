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Голевая машина Холанд. Севилья - Манчестер Сити 0:4. Обзор матча, видео голов
Севилья - Манчестер Сити ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 06.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У команды Хулена Лопетеги не все клеится в Примере, так что не удивительно, что она проиграла "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Холанд-машину остановить не удалось. Норвежец оформил дубль, замахнувшись на очередные рекорды Лиги чемпионов.
"Манчестер Сити" со старта вырывается вперед в своей группе. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура.
Лига чемпионов, группа G, первый тур. Севилья, “Рамон Санчес Писхуан”
“Севилья” – “Манчестер Сити” 0:4
Голы: Холанд 20, Фоден 58, Холанд 67, Диаш 90+2
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