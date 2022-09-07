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Шахтер – на вершине. Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов после первого тура
Имеет значение количество забитых мячей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Конечно, выводы делать рано, но картиной насладиться можно. После первого тура украинская команда возглавляет непростую группу F, где, кроме "Шахтера", находятся действующий чемпион турнира, одна из лучших команд Германии и один из гегемонов Шотландии.
"Шахтер" победил Лейпциг 4:1 в первом туре, а "Реал" параллельно "ограничился" победой 3:0 над "Селтиком". При равном количестве очков и разнице мячей выше находятся "горняки", ведь у них больше забитых голов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Шахтер"
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|"Реал"
|1
|1
|0
|0
|3-0
|+3
|3
|3
|"РБ Лейпциг"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
|4
|"Селтик"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
В следующем туре "Шахтер" формально дома сыграет против "Селтика", а "Лейпциг" поедет в гости в Мадрид. Эти матчи – уже через неделю.
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