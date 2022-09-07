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Шахтер победил в основной сетке Лиги чемпионов впервые за последние восемь матчей
Вторая в истории гостевая победа над представителем Германии в ЛЧ, третий разгром немцев в целом
Фото: шахтар
Донецкий "Шахтер" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2022/23 на выезде победил РБ "Лейпциг" со счетом 4:1. Эта победа стала для "горняков" первой за последние восемь матчей в основной сетке турнира. Безвыигрышная серия продолжалась с сезона 2020/21, когда в шестом туре группового раунда была ничья с "Интером". Далее – шесть матчей без побед в группе ЛЧ 2021/22.
Эта победа стала для "Шахтера" второй над немецкими командами в Лиге чемпионов. Примечательно, что первая также случилась на выезде – в сезоне 2018/19 "Шахтер" на чужом поле одолел "Хоффенхайм" 3:2.
4:1 – первый в истории разгром немецкой команды в исполнении "Шахтера" в Лиге чемпионов. Однако раньше "горняки" крупно выигрывали у немцев в Лиге Европы - страдали "Вольфсбург" и "Шальке" (по 0:3).
Примечательно, что в каждом из последних десяти матчей "Шахтера" против немецких команд было забито по меньшей мере три гола.
Благодаря этой победе "Шахтер" продолжает удерживать уверенное лидерство среди украинских представителей в Европе в контексте вклада в Таблицу коэффициентов. В активе "горняков" уже шесть баллов (1,2 по конвертации еврокубков). Чтобы превзойти прошлогодний показатель, нужны еще минимум две победы (или четыре ничьих). Больше о вкладе украинских представителей в Таблицу коэффициентов, о борьбе нашей страны за топ-15 – в телеграмм-канале >>>
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