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Марьян Швед: Такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя
Автор дубля и лучший игрок матча Лейпциг - Шахтер по версии УЕФА
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Автор дубля в ворота "Лейпцига" Марьян Швед был признан лучшим игроком матча первого тура Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Шахтер" (1:4) по версии УЕФА. После финального свистка триумфатор поделился своими эмоциями.
– Ты оформил дубль и стал игроком матча по версии УЕФА, команда забила 4 мяча и победила.
– Конечно, это невероятный день. Я хочу поблагодарить Бога и Мистера за шанс. Думаю, такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя. Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили эту победу!
– Каким был план на матч и удалось ли его выдержать?
– Планом было биться за каждый мяч, выигрывать единоборства и показывать свою игру.
– Ваш тренер выглядел удивленным после второго гола. Что он тебе сказал?
– Я уже даже и не помню, если честно, потому что все было на эмоциях.
– В какой момент почувствовали, что уже не отпустите победу и заработаете 3 очка?
– Когда прозвучал финальный свисток. Если честно, то на 90-й минуте я уже понял, что мы победим, но во время самой игры все также верили в победу.
Добавим, что после первого игрового дня "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу группы F. Следующий тур состоится уже через неделю, "Шахтер" сыграет против "Селтика".
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