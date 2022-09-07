  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Марьян Швед: Такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марьян Швед: Такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Автор дубля и лучший игрок матча Лейпциг - Шахтер по версии УЕФА

Марьян Швед: Такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Автор дубля в ворота "Лейпцига" Марьян Швед был признан лучшим игроком матча первого тура Лиги чемпионов "Лейпциг" – "Шахтер" (1:4) по версии УЕФА. После финального свистка триумфатор поделился своими эмоциями.

– Ты оформил дубль и стал игроком матча по версии УЕФА, команда забила 4 мяча и победила.
– Конечно, это невероятный день. Я хочу поблагодарить Бога и Мистера за шанс. Думаю, такие голы, как первый, забиваются не просто так, а благодаря моему труду и вере в себя. Спасибо Украине за поддержку, мы заслужили эту победу!

– Каким был план на матч и удалось ли его выдержать?
– Планом было биться за каждый мяч, выигрывать единоборства и показывать свою игру.

– Ваш тренер выглядел удивленным после второго гола. Что он тебе сказал?
– Я уже даже и не помню, если честно, потому что все было на эмоциях.

– В какой момент почувствовали, что уже не отпустите победу и заработаете 3 очка?
– Когда прозвучал финальный свисток. Если честно, то на 90-й минуте я уже понял, что мы победим, но во время самой игры все также верили в победу.

Добавим, что после первого игрового дня "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу группы F. Следующий тур состоится уже через неделю, "Шахтер" сыграет против "Селтика".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Марьян Швед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде