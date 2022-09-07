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Хавбек Лейпцига: Через 60 секунд мы снова пропустили, и я не мог поверить
Конрад Лаймер - о поражении от "Шахтера" в 1-м туре ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "РБ Лейпцига" Конрад Лаймер прокомментировал поражение своей команды от "Шахтера" (1:4) в рамках первого тура Лиги чемпионов.
"Мы проиграли со счетом 1:4 - результат плохой. Мы доминировали на поле, однако небрежно выполнили несколько завершающих передач и пропустили при этом необязательные голы. Так не победить ни в Лиге чемпионов, ни в Бундеслиге. В начале встречи я был уверен, что выиграем. Мы много владели мячом, появлялись опасные моменты, но теперь мы остались с нулем в графе набранных очков. Нам очень нужно было выиграть.
Дело не в игре с тремя или же с четырьмя защитниками. На мой взгляд, в футболе не расстановки важны. У каждого свои задачи на поле, и их следует выполнять.
Да, везло сегодня не нам. Мы выдвигали крайних защитников ближе к атаке, порой рискуя, и после этого заслуженно сравняли счет. Я был уверен, что выиграем, но через 60 секунд пропустили снова, и просто не мог поверить, что так все произошло", - приводит слова Лаймера пресс-служба УЕФА.
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