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Степаненко: Важно, чтобы мы держали этот уровень в течение всего сезона

Лига Чемпионов
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Капитан "Шахтера" - о победе над "Лейпцигом"

Степаненко: Важно, чтобы мы держали этот уровень в течение всего сезона

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился впечатлениями после победы над "РБ Лейпцигом" (4:1) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

– Сегодня я счастлив, что команда так себя проявила и мы добились хорошего результата.

– Ожидали от Шведа такого?

– Я всегда знал, что Марьян очень квалифицированный футболист. Еще когда он выступал за "Карпаты", то против него было тяжело играть, и когда в сборной был. Это такой парень, которому нужно доверять, а Игорь Йовичевич знает, как с ним работать. Как раз при Йовичевиче Швед показывал свой лучший футбол.

Ему доверили играть в стартовом составе, очень хорошо себя проявил, забил 2 мяча, хороший старт. Я сказал ему: "Ты не успел прийти в команду, а мы тебя уже будем продавать скоро". Он очень доволен, а я рад его.

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– Уже шутят, что он окупил трансфер.

– Сегодня все хорошо себя проявили. Важно, чтобы мы держали этот уровень в течение всего сезона. Это будет тяжело, но сегодня мы сделали хороший шаг. Понимаем, что путь в ЛЧ и УПЛ долгий. Нужно готовиться от матча к матчу. Сегодня вечером еще можно порадоваться, а завтра уже нужно готовиться.

У нас была хорошая поддержка, много болельщиков. И на гостевой трибуне, и среди стадиона. Поблагодарили наших украинцев, это мы играли для них, для нашей страны, для тех, кто сейчас в Европе, живет или просто уехал. Трибуны скандировали "ВСУ", спасибо всем. Ребятам, защищающим нашу страну.

– Фанаты "Лейпцига" тоже вывесили баннеры.

– Да, я видел, что было написано "Мир", также УЕФА вывесили. Спасибо всей Европе, что нас поддерживают, — отметил Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Источник:
Tribuna.com

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