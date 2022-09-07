Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: Шахтер сделал то, что никто не ожидал
"Горняки" сотворили сенсацию в Лиге чемпионов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал победу "горняков" над "РБ Лейпцигом" (4:1) в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
– Ожидали, что будет такой матч?
– Честно? Не ожидал. Зашли в раздевалку с директором, сказали, что гордимся командой. Не знал даже, что сказать. В такой ситуации принести столько радости украинскому народу - это дорогого стоит. Это победа для Украины.
– Перед матчем было много скепсиса - молодые игроки, мало опыта, мало легионеров. Но показалось, что они вышли на поле, чтобы биться...
– Мы еще строимся. Это новая команда, новый "Шахтер". Молодые пацаны отработали. У них есть будущее, но нужно время. Еще раз повторю, что я рад быть частью этой команды именно в такое время. В хорошее время легко быть с командой. В тяжелое время мы показываем, что мы одна семья, и это победа украинского народа.
– А кто из парней удивил?
– Я очень доволен Шведом. Его первой игрой. А еще тренерским штабом, футболистами... Все молодцы. Поздравляю и вас. Спасибо за поддержку с первого дня. У нас все впереди. Будет много перепадов - будут хорошие моменты и плохие. Но всегда нужно получать удовольствие, потому что "Шахтер" сделал то, что никто не ожидал. С пацанами, которые являются будущим "Шахтера" и будущим украинского футбола, - сказал Срна.
Популярное сейчас
- Шахтер – на вершине. Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов после первого тура
- Париж забивает изысканно. ПСЖ – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
- РБ Лейпциг – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 6-11 сентября
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО