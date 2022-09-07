Срна: Шахтер сделал то, что никто не ожидал

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна прокомментировал победу "горняков" над "РБ Лейпцигом" (4:1) в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

– Ожидали, что будет такой матч?

– Честно? Не ожидал. Зашли в раздевалку с директором, сказали, что гордимся командой. Не знал даже, что сказать. В такой ситуации принести столько радости украинскому народу - это дорогого стоит. Это победа для Украины.

– Перед матчем было много скепсиса - молодые игроки, мало опыта, мало легионеров. Но показалось, что они вышли на поле, чтобы биться...

– Мы еще строимся. Это новая команда, новый "Шахтер". Молодые пацаны отработали. У них есть будущее, но нужно время. Еще раз повторю, что я рад быть частью этой команды именно в такое время. В хорошее время легко быть с командой. В тяжелое время мы показываем, что мы одна семья, и это победа украинского народа.

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– А кто из парней удивил?

– Я очень доволен Шведом. Его первой игрой. А еще тренерским штабом, футболистами... Все молодцы. Поздравляю и вас. Спасибо за поддержку с первого дня. У нас все впереди. Будет много перепадов - будут хорошие моменты и плохие. Но всегда нужно получать удовольствие, потому что "Шахтер" сделал то, что никто не ожидал. С пацанами, которые являются будущим "Шахтера" и будущим украинского футбола, - сказал Срна.