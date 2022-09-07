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Вратарь Лейпцига назвал пропущенные мячи от Шахтера автоголами

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Петер Гулачи отреагировал на поражение в матче 1-го тура ЛЧ

Вратарь Лейпцига назвал пропущенные мячи от Шахтера автоголами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:4) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Их первый гол – моя большая ошибка, этого не должно было произойти. После этого мы отыгрались и сравняли счет. Второй гол от "Шахтера" стал для нас настоящим ударом по зубам морально. Это было очень тяжело. Если вы посмотрите на игру, мы выложились на полную 90 минут, но мы не хотим ничего умалчивать.

Когда мы проигрывали со счетом 1:2, мы немного открылись, но мы не были столь безопасны в тылу. Мы очень хотели выиграть игру, но сейчас многое идет против нас. Сейчас мы склонны совершать ошибки, и нас наказывают. Мы очень плохо начали сезон, и в эти выходные нас ждет большая игра против дортмундской "Боруссии", где мы должны выложиться по полной.

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Тренер ничего не может сделать с теми голами, которые мы пропустили. Мы создавали моменты и рисковали всем. Тренер не имеет отношения к нашим ошибкам на поле, мы все взрослые.

Мы – команда и тренер – должны изменить ситуацию. Мы хотели показать реакцию, но не получилось. Мы не плохо играли. Четыре гола, которые мы пропустили, были фактически четырьмя автоголами", – цитирует Гулачи пресс-служба "быков".

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Петер Гулачи
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Источник:
rbleipzig.com

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.09.2022 в 14:01
Як скажеш))))
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ещё не специалист (Кривой Рог)
07.09.2022 в 13:30
Мабуть "під прикриттям" робив ставку.
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