Интер – Бавария: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 7 сентября, состоится один из самых интересных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. В Милане тамошний "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет действующего чемпиона Германии мюнхенскую "Баварию".

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Перед поединком в Италии мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В тесте 20 футболистов, на прохождение квиза у вас есть три минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.