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Все голы вторника в Лиге чемпинов – Видео

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Много разгромов

Все голы вторника в Лиге чемпинов – Видео

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" разгромил "Лейпциг" (4:1), "Сити" разобрался с "Севильей" (4:0), "Реал" с "Селтиком" (3:0), а "Боруссия Д" с "Копенгагеном" (3:0) – первый день Лиги чемпионов сезона-22/23 выдался результативным.

Смотрите видео всех голов дня в Лиге чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов
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