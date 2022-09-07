Лига Чемпионов
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Все голы вторника в Лиге чемпинов – Видео
Много разгромов
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" разгромил "Лейпциг" (4:1), "Сити" разобрался с "Севильей" (4:0), "Реал" с "Селтиком" (3:0), а "Боруссия Д" с "Копенгагеном" (3:0) – первый день Лиги чемпионов сезона-22/23 выдался результативным.
Смотрите видео всех голов дня в Лиге чемпионов.
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