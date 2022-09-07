Шведские спички и Дастиш Фантастиш. Акценты зрителя на игре Лейпцига с Шахтером

Обычно международные матчи с участием наших команд со мной смотрит жена. И довольно эмоционально за них болеет. Вчера я заблаговременно предупредил ее, что смотреть особо будет нечего, и лучше поберечь свои нервы. Супружница доверчиво отправилась в постельку, а наутро я имел, шо слушать.

Но если Вы мне скажете, что предполагали иное, я Вам не поверю. Разве что какой-нибудь ценитель Бундеслиги мог робко заподозрить возможность зацепиться за ничейку, исходя из нынешнего состояния "Лейпцига". Но любой трезвомыслящий завсегдатай УПЛ немедленно его высмеял бы. Нужно было видеть, с каким трудом берет очки "Шахтер" на старте чемпионата, чтобы понимать: достаточно будет уже самого слова "Бундеслига".

А тут команда Йовичевича производит форменный фурор, забив немецкому клубу в одном матче в два раза больше, чем украинским – в трех. При этом ее соперниками в Украине были отнюдь не претенденты на медали. Дастиш Фантастиш какой-то.

А теперь представьте себе, что Вы почему-либо начали смотреть трансляцию с середины второго тайма. При счете 2:1, когда уже погнали наши заграничных.

Наблюдая за тем, как Судаков, Мудрик, Траоре и компания кромсают в клочья оборону "Лейпцига", не мудрено было проникнуться до такой степени, как дружище Юстас, приславший в концовке мне лаконичное, но емкое сообщение: "Шахтерище!" Из Германии, между прочим. Правда, он-то как раз смотрел игру полностью.

Целью нашей беседы не являются оды и дифирамбы победителям. Положенную порцию эйфории и дозу позитива я получил вчера сполна, как и все вы. И оттого, что они были совершенно неожиданными, их эффект, как и положено, многократно возрос. Но вернемся к нашим акцентам.

Наш соперник опережает "Шахтер" в рейтинге УЕФА на восемь позиций. 17-е место из 423-х – это вам не баран чихнул. В национальном чемпионате после пяти туров "Лейпциг" идет в середине таблицы. Другое дело, что на поверку команда Тедеско оказалась, на удивление, вполне нам по силам.

Почему именно – это их проблемы, но "быки" откровенно не впечатлили. Этот, лишь начинающий писать свою новейшую историю, "Шахтер" с первых минут чувствовал себя в поединке с ними достаточно комфортно. А ведь сам имидж "Лейпцига", каким мы его знаем в Европе, обещал доминирование хозяев, так что и голову поднять некогда будет.

Але не той тепер Миргород… Как следствие, их единственный голевой момент до перерыва – на 12-й минуте. А кроме него был лишь наш гол, возникший практически из воздуха через четыре минуты. Больше в первом тайме, по большому счету, смотреть было не на что. Но казалось, можно было лишь надеяться на то, что авось продержимся подольше в таком духе. Пока не началось.

Насыщенный событиями второй тайм и итоговый счет позволяют назвать этот матч зрелищным. Любопытно, что Симакан забил ответный мяч на той же 12-й минуте уже второго тайма, и больше полноценных голевых шансов у "Лейпцига" не было. Да и равновесие воцарилось буквально на минуточку – тут же случился второй гол Шведа.

Лирическое отступление в сферу влияния Госпожи Удачи. Чудовищно невероятный "пас" кипера Гулачи, в результате чего был открыт счет, и двойной рикошет, оставивший его не у дел, когда мы вновь вышли вперед, видели все. При всем уважении к Марьяну Шведу, восхищении тем, как здорово он сходу вошел в игру, и не умаляя его роли в этих голах.

Но когда вы в последний раз видели столько явного везения в пользу одной команды? Только не нужно про везет сильнейшим, заслужили, выстрадали, и т.п. – я и сам охотно вам это все поведаю, меня уговаривать не надо. Как писал один поэт, под общую гребенку попавший ныне у нас в опалу, я сам обманываться рад.

Давайте будем объективными. Игроки "Лейпцига", пребывающие, как видимо, не в лучшем психологическом состоянии, у которых и так мало что получалось – они ведь тоже все это видели. И, получив второй удар под дых от Фортуны – причем, моментально – могли расклеиться окончательно. С другой стороны, они ведь могли и психануть, оголив свои тылы, не так ли?

Согласен, это их проблемы. И рад никак не менее вашего. Просто пытаюсь адекватно оценить и понять происшедшее. Ведь то и дело слышится: ладно, пускай нам повезло с первыми двумя голами, но другие-то два в полном порядке. Абсолютно верно. Но это не отменяет того, что вторых не было бы без первых. И наша кавалерия из-за холмов гарцевала по тылам уже на фоне деморализованного и склонного к авантюрам противника.

Должна ли уменьшиться от этого наша радость? Нисколечки. Я, как и вы, готов смаковать каждый из победных фрагментов и дальше. Но и слова из песни выбрасывать не стану, намеренно их пропуская или неразборчиво мямля в неудобных местах. Вчера нам фантастически повезло.

При этом я не знаю, каким был бы итог поединка без этого везения. Просто не знаю и все.

Возможно, "Шахтер" все равно бы выиграл: соперник не выглядел непобедимым. Но не факт. А так, считаю, мы однозначно "наиграли" на свой гол (в единственном числе), в то время как "Лейпциг" не сподобился и на это. А на табло разгром. Как-то так.

Все стало ясно на 76-й минуте, после гола Мудрика – однозначно главной фигуры матча, сколько бы ему не вспоминали пропущенный гол: отмазался с лихвой. При 3:1 у соперника опустились руки, и единственный его полумомент после этого смотрелся скорее инерционно. Дело было сделано. Ну а Траоре уже сделал контрольный выстрел.

Вторым после Мудрика, безусловно, стоит назвать Шведа. И не забыть воздать должное Йовичевичу, который бросил его в бой на бал если не прямо с корабля, то транзитом через портовую таможню. "Шведские спички", внезапно вспыхнувшие в до поры казавшейся безотрадной темноте, стали для нас настоящим праздничным фейерверком. К слову, сыграли и замены: атаку, завершившуюся решающим голом, начал Джурасек, а о Траоре мы уже говорили.

А вот третьим лично я отметил бы Степаненко. Знаю, что он удостоился невысоких оценок от аналитиков – это мнение зрителя, и я так вижу. Кстати, он начинал, если не ошибаюсь, две голевые атаки.

Повторяя вслед за вами мантру: Йовичевич – голова, все же напомню, что один случай – всего лишь случай. Пусть и очень счастливый. Давайте теперь посмотрим, сколько еще очков удастся набрать "Шахтеру" в этой группе. Одно ясно четко: такого "Лейпцига" в ответке мы уже не увидим. К тому времени новый коуч должен его отремонтировать.

А жена уже готовится смотреть любимое "Динамо". И попробуй теперь ей что-то скажи – себе дороже. Ведь Юрич-то, по-прежнему, пессимист и "скушный скэптик". Эх, где мои семнадцать лет? Ну, что выросло, то выросло. Валяйте, господа – лишайте автора звездочек "на погонах", если кому настроение малость подпортил. С него не убудет.